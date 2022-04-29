Oтключения электричества, пожары и нехватка воды — Индию охватила аномальная жара

Март 2022 года в Индии стал самым жарким за последние 122 года, пишет Das Erste. Горят свалки и леса, но пожары не поддаются тушению. Из-за малого количества осадков на полях увядает урожай. В некоторых местах наблюдается нехватка воды. Из-за повышенной нагрузки на электросети в нескольких штатах электричество подают по часам. Однако сезон жары только начинается.



AP

У Раджбира ничего нового. Он ждёт пассажиров, его голова покрыта тканью, его трёхколесный тук-тук стоит рядом с ним. «Да, сегодня очень жарко, я стою в тени. Если приходит пассажир, то я отправляюсь в путь. А так в тени мне хорошо», — говорит Раджбир. Поездка на тук-туке по Нью-Дели никогда не доставляла особого удовольствия: шум, смрад, а теперь ещё и жара, пишет Das Erste.

Раджбир, водитель, проводит так каждый день: «У меня в тук-туке бутылка с водой, я провожу за рулём по семь-восемь часов в день и стараюсь стоять в тени и избегать солнца. Я постоянно пью воду. Но я должен работать и зарабатывать себе на еду».

В этом году жара началась необычайно рано: март 2022 года стал самым жарким за последние 122 года. Северо-западные ветры приносят сухие горячие воздушные массы в северную Индию и западный Пакистан.

В ходе видеоконференции с главами правительств индийских штатов премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил о возрастании опасности пожаров: «В Индии стремительно поднимаются столбики термометров, чего в это время года обычно не наблюдается. В такой ситуации увеличивается и число пожаров. В последние дни во многих лесах, исторических местах и больницах вспыхнули пожары».

На самом деле в столице Индии уже несколько дней горит огромная мусорная свалка, а над севером города нависло облако дыма. Тушение невозможно — именно из-за сильнейшей жары. Из-за малого количества осадков на полях увядает урожай. В некоторых местах наблюдается нехватка воды.

Жара также создаёт нагрузку на электросети. Поэтому в Индии происходят частые отключения электроэнергии, в некоторых штатах электричество подают по часам. На многих тепловых электростанциях заканчивается уголь, а в северной Индии, в Гималаях, с поразительной скоростью тают ледники.

Климатолог Мариам Захария считает, что это, несомненно, является следствием изменения климата: «Раньше это случалось раз в 50 лет. Теперь жара приходит каждые четыре года. Если мы ничего не предпримем, это будет происходить даже чаще».

В прошлом году на конференции ООН по климату в Глазго премьер-министр Индии Моди заявил, что страна сможет достичь климатической нейтральности только к 2070 году и лишь при финансовой поддержке со стороны развитых стран. Страна ещё долгое время будет зависеть от своих многочисленных электростанций, работающих на угле.

Между тем метеорологи предупреждают, что аномальная жара может распространиться ещё на пять штатов. В ближайшие дни, вероятно, станет ещё жарче. Сезон жары только начался, отмечает Das Erste.