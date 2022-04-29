Беглов назвал своего спецсоветника «полукриминальным представителем»
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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил депутатам Законодательного собрания об «известном бизнесмене», который вместе со своими «полукриминальными товарищами» имел нелегальный доход в сегменте социального питания.
Вероятнее всего, петербургский градоначальник имел в виду собственного советника Игоря Захватова, который уже в течение 3 лет старается «подмять под» себя данный рынок. С его именем СМИ связывают огромное количество коррупционных схем.
У Захватова есть супруга Инесса, которая в прошлом работала на «Фирму Флоридан». СМИ писали, что компания может быть причастна к смещению с поста главы Управления соцпита Петербурга Алексея Барабанщикова.
Отдельно стоит обратить внимание и на «смелость» Беглова, который чуть ли не напрямую сдал своих «кошельков». Видимо, губернатор уже не боится лишиться своего дохода.
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