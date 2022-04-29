Цена на элитное жилье в Москве побила рекорд

Рынок недвижимости в Москве лихорадит из-за ряда внешних факторов. Эксперты с трудом прогнозируют дальнейшую динамику спроса и предложения, еженедельно рынок ставит новые рекорды.

Такая картина наблюдается в первую очередь из-за высокой ипотечной ставки, а также инфляции и неопределенности в экономике. Инвесторы боятся делать вложения, а кто-то наоборот вкладывает все сбережения в недвижимость. Покупатели рассчитывают на снижение цен, инвесторы оценивают новые уровни доходности от недвижимости.

В Москве значительно подорожало элитное жилье. При этом отмечается спрос на этот вид недвижимости. За первые три месяца 2022 года цена за квадратный метр в элитных новостройках возросла до рекордной отметки — 1,67 миллиона рублей. Это на 16,7% больше, чем в предыдущем квартале.

В первом квартале 2022 года средняя цена элитного жилья составила рекордные ₽774,7 тысячи за квадрат. В списке такой недвижимости в первом квартале текущего года было зарегистрировано 42 комплекса. “Квадрат” в московских премиум-квартирах прибавил в цене на 10,1% по сравнению с четвертым кварталом прошлого года (678,9 тысяч рублей). По сравнению с первым кварталом прошлого года стоимость “квадрата” увеличилась на 7,6% (649,5 тысяч рублей).

По словам эксперта по элитной недвижимости Анны Раджабовой, такая динамика цен обусловлена высоким спросом и снижением объема предложений.