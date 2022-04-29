 

Стоимость аренды квартир в Москве резко изменится

29.04.2022, 17:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рынок недвижимости в России подстраивается под новые реалии экономики. Спрос и стоимость аренды квартиры меняется. На это влияет ряд внешних экономических факторов, в том числе снижение доходов граждан и инфляция. Аналитики уверены, что в ближайшем будущем рынок будет переориентирован.

Многие вместо покупки квартиры переключатся на ее аренду. Из-за этого спрос на съемное жилье возрастет, а значит, вырастут и цены. Ставки по аренде квартир в Москве могут возрасти на 25 процентов.

В связи с этим спрос на покупку жилья в столице России неизменно будет падать. Участник опроса впрочем оценили ситуацию неоднозначно. По мнению аналитиков, рост безработицы и снижение покупательской способности приведут скорее к уменьшению требований, предъявляемых арендодателями, считает эксперт по недвижимости Ирина Евдокимова.

По ее словам, рост числа предложений по аренде квартир на 40 процентов, а также рост цен на продукты говорят о том, что предпосылок к росту арендных ставок сейчас нет.

Впрочем, другие эксперты уверены, что ставки будут увеличиваться только для некоторых сегментов недвижимости. Это 1– и 2-комнатные квартиры. Студии и большие квартиры остаются позади в этом рейтинге.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.12 / Мнение: Восстание в ЦАР

08.01 / Политолог Журавлева о расколе общества в США: Байдену обеспечены проблемы во время правления

12.08 / Мнение: Ночные задержания в Минске

03.07 / Названы симптомы низкого содержания гемоглобина в крови

18.10 / «Ничего личного, передали свыше. С какого «выше»?»

25.04 / Победа Макрона на выборах может оказаться пирровой

28.01 / Василия Ланового в тяжелом состоянии подключили к искусственной вентиляции легких

09.12 / Зачем Владимир Путин спрятался в бункере?

05.02 / Мнение: Лайфхак для чтения писем в evolutiolab

13.05 / Медики объяснили, что полезнее, лук или чеснок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика