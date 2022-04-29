Стоимость аренды квартир в Москве резко изменится

Рынок недвижимости в России подстраивается под новые реалии экономики. Спрос и стоимость аренды квартиры меняется. На это влияет ряд внешних экономических факторов, в том числе снижение доходов граждан и инфляция. Аналитики уверены, что в ближайшем будущем рынок будет переориентирован.

Многие вместо покупки квартиры переключатся на ее аренду. Из-за этого спрос на съемное жилье возрастет, а значит, вырастут и цены. Ставки по аренде квартир в Москве могут возрасти на 25 процентов.

В связи с этим спрос на покупку жилья в столице России неизменно будет падать. Участник опроса впрочем оценили ситуацию неоднозначно. По мнению аналитиков, рост безработицы и снижение покупательской способности приведут скорее к уменьшению требований, предъявляемых арендодателями, считает эксперт по недвижимости Ирина Евдокимова.

По ее словам, рост числа предложений по аренде квартир на 40 процентов, а также рост цен на продукты говорят о том, что предпосылок к росту арендных ставок сейчас нет.

Впрочем, другие эксперты уверены, что ставки будут увеличиваться только для некоторых сегментов недвижимости. Это 1– и 2-комнатные квартиры. Студии и большие квартиры остаются позади в этом рейтинге.