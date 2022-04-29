Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России

В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

По его словам, работа уже ведется, но массив законодательства в области миграции достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения. «В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», – добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее стало известно, что в РФ резко выросло число нарушений среди мигрантов.

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