 

Медведев анонсировал принятие закона о пребывании иностранцев в России

29.04.2022, 16:59, Новости дня
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В ближайшее время будет принят закон, регулирующий вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в России, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нужно учитывать, что в скором будущем планируется принять новый закон, который будет регулировать все вопросы въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране. Здесь нужно провести будет анализ действующих международных договоров и оценить их соответствие этому законопроекту», – цитирует РИА «Новости» Медведева.

По его словам, работа уже ведется, но массив законодательства в области миграции достаточно «пестрый» и требует внимательного отношения. «В нынешних условиях, видимо, есть смысл воздержаться от заключения новых соглашений, если они не продиктованы насущной необходимостью», – добавил зампредседателя Совбеза.

Ранее стало известно, что в РФ резко выросло число нарушений среди мигрантов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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