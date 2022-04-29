Идеи для развития российских регионов предложили более 93 тыс. человек

Завершен прием заявок на участие в XIX сезоне всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Свои инициативы в области социально-экономического развития российских территорий представили более 93 тыс. участников со всей РФ и ряда иностранных государств.

«В нынешнем сезоне Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» вновь показал рост количества участников по итогам заявочной кампании. Свои проекты, направленные на решение вопросов социально-экономического развития российских регионов, городов и сел, представили 93 226 человек из всех регионов Российской Федерации и 14 иностранных государств, в числе которых Беларусь, Узбекистан, Армения, Эстония, Чехия, Латвия, Китай и другие. Это больше, чем во все предыдущие годы», – рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, чьи слова приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всего свои проекты участники сезона 2022 года могли представить в 17 тематических номинациях, охватывающих практически весь спектр вопросов социально-экономического развития российских регионов. Треть номинаций нынешнего сезона были представлены в конкурсе впервые.

Например, номинация «Моя страна. Моя добрая Россия», направленная на поддержку проектов в сфере инклюзии, а также «Железнодорожный транспорт. Пути сообщения моей страны», реализуемая при поддержке РЖД и направленная на формирование инициатив по развитию железнодорожного транспорта в части развития вокзальной инфраструктуры, маршрутов туристического сообщения, новых маршрутов междугороднего сообщения, инициатив по оказанию услуг пассажирам и транспортно-логистическим компаниям.

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