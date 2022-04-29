 

Россия запретила въезд ряду политиков из Исландии, Норвегии и Гренландии

29.04.2022, 16:59, Новости дня
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Россия ввела ответные санкции в отношении ряда парламентариев, членов правительств, представителей деловых, академических кругов и СМИ из Исландии, Норвегии, Гренландии и Фарерских островов, сообщило министерство иностранных дел России.

«В связи с присоединением Исландии, Норвегии, а также датских автономий Гренландии и Фарерских островов к антироссийским санкциям Европейского союза, предусматривающим, в числе прочего, персональные ограничения против российских официальных лиц, приняты встречные меры в отношении девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов. Указанным лицам … запрещен въезд на территорию нашей страны», – говорится в заявлении на сайте ведомства.

Министерство отмечает, что в ответный российский черный список внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против России.

Ранее сообщалось, что РФ запретила въезд в страну почти шестистам гражданам Канады.

7 апреля РФ ввела персональные санкции в отношении 228 представителей высшего руководства и парламентариев Австралии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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