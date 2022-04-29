 

CNN – США бросили в Афганистане военную технику и оружие на $7 млрд

29.04.2022, 16:41, Разное
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После «хаотичного и поспешного» вывода американских войск из Афганистана в августе 2021 года в стране остались военная техника и оружие на сумму около $7 млрд, пишет CNN со ссылкой на доклад Пентагона. В руках талибов*, с которыми США боролись в течение двух десятилетий, оказались самолёты, боеприпасы, военная техника, оружие, средства связи и транспортные средства.


AP

Согласно докладу Пентагона, представленному конгрессу США, после «хаотичного и поспешного» вывода американских войск из Афганистана в стране остались военная техника и оружие на сумму около $7 млрд. Ранее это оборудование было передано бывшему афганскому правительству в виде помощи. Теперь оно оказалось в руках талибов* — под контролем того самого противника, с которым США боролись в течение последних двух десятилетий, пишет CNN.

В докладе отмечается, что Министерство обороны не планирует возвращаться в Афганистан, чтобы «забрать или уничтожить» это оборудование.

За 16 лет с 2005-го по август 2021 года США передали Силам национальной безопасности Афганистана оборудование на общую сумму $18,6 млрд. После завершения вывода американских войск 30 августа 2021 года в Афганистане остались самолёты, боеприпасы класса «воздух – земля», военная техника, оружие, средства связи и транспортные средства на сумму $7,12 млрд.

«Большая часть оборудования», оставленного в Афганистане, требует «специального обслуживания», ранее оказываемого подрядчиками Минобороны США, говорится в докладе.

В докладе также отмечается, что незадолго до вывода американских войск часть техники, в том числе пять вертолётов Ми-17, была доставлены на Украину для проведения «технического обслуживания». При этом официально Министерство обороны уведомило конгресс о своём намерении передать вертолёты Киеву в январе 2022 года.

Кроме того, по данным, представленным в докладе, США закупили для афганского правительства «нестандартные боеприпасы», в том числе около 37 тыс. 122-мм гаубичных снарядов, однако не успели их отправить. Эти боеприпасы были переданы Украине «по распоряжению президента», пишет CNN. 

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.



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