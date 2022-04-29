Корректируем силуэт с помощью трендовых джинсов с высокой посадкой: модные “фишки” для женщин с любой фигурой

В последнее время в моду вернулись джинсы с высокой посадкой. Это одежда стала настоящей находкой для женщин. Она помогает создать завершенный образ и сочетается с разными типами верха. В статье мы поделимся несколькими модными “фишками”, которые помогут вам скорректировать силуэт с помощью трендовых джинсов.

Кому подходит эта одежда

Джинсы с высокой посадкой – универсальная одежда. Она подходит девушкам с разным типом фигуры.

Эти брюки прочно держатся на талии и облегают ваш силуэт. Они делают ноги зрительно длиннее. Если вы подберете правильный верх, то такие джинсы помогут вам скрыть проблемные места на животе. Поэтому их можно носить даже полным женщинам.

Если вы обладательница стройной и изящной фигуры, то такая модель подчеркнет все достоинства вашего силуэта.

Высокие джинсы идут женщинам с узкой талией и широкими бедрами. Они помогут сбалансировать пропорции фигуры.

Эта одежда также рекомендована девушкам с узкими бедрами. Она добавит объема и выделит талию.

Какую модель выбрать

Весной и летом 2022 года выбирайте высокие джинсы из легкого денима, голубого, белого, синего цвета. Потертости, разрывы, передние швы, необработанные края и накладные карманы, а также фурнитура в виде цепочек, складок и ремней приветствуются.

Верх для весны и лета

Весной и летом 2022 года в тренде будут короткие топы. Этот тип верха сочетается с винтажными моделями высоких джинсов. Если вы предпочитаете модный и женственный образ, то выбирайте кружевной топ-бюстье. Если же вам больше по вкусу классика, то наденьте сверху пиджак.

Этот тип брюк можно также комбинировать со свободными рубашками. Такое сочетание очень популярно в теплый сезон. Вы можете заправить рубашку за пояс, завязать ее нижние края узлом или выбрать асимметричную модель.

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Синие джинсы красиво смотрятся с белой майкой или футболкой. Такое сочетание является классикой, которая никогда не выйдет из моды. С белым цветом можно комбинировать разные модели высоких джинсов – от скинни до бойфрендов.

Вы можете дополнить свой образ блейзером из кожи, пиджаком или кардиганом.

С чем носить высокие джинсы осенью и зимой

Эта модель джинсов идеально подходит для холодного сезона. В ней вам будет всегда комфортно и тепло.

Осенью и зимой вы можете сочетать джинсы с высокой посадкой со свитерами, свитшотами и джемперами. Они идеально комбинируются с укороченным верхом. Длинный пуловер вы можете заправить под пояс.

Высокие джинсы красиво смотрятся с укороченными куртками. Вы можете подобрать верх из подходящей по цвету джинсовой ткани или кожи.

Подходящая обувь

Высокие джинсы сочетаются с разными видами обуви. Вы можете надеть их с кроссовками, лоферами, ботинками на платформе, туфлями-лодочками и босоножками. В холодный сезон эту одежду можно носить практически с любыми моделями сапог.

Заключение

Добавьте в свой гардероб джинсы с высокой талией. Они идут большинству женщин и сочетаются с разными вариантами верха.