Питательный блеск для губ как свежий тренд в бьюти-сфере: что это за продукт и как его сделать самому

Блеск для губ набирает все большую популярность в сфере косметологии. Если вы еще до сих пор им не пользовались, то самое время узнать, для чего нужно это средство. Также предлагаем вам попробовать его сделать в домашних условиях. Сложностей при этом никаких не возникнет. Зато польза будет очевидная. Блеск для губ с питательными маслами обеспечит длительное увлажнение и придаст глянцевый вид. Все ингредиенты можно найти в аптеке или приготовить самостоятельно.

Что такое питательное масло для губ

Низкие температуры во время холодных сезонов очень сильно сушат кожу. К сожалению, обычные бальзамы для губ проблему не решают. Поэтому лучше всего использовать масло для губ. Данное средство обеспечивает интенсивное увлажнение и здоровый, ухоженный вид. По консистенции питательное масло для губ находится между бальзамом и блеском. Его можно использовать для увлажнения или добавить в него пигмент для придания цвета.

Преимущества бьюти-тренда

Масло для губ действует точно так же, как масло для кожи лица. Упомянутые средства повышают уровень увлажненности и делают ее более упругой. Натуральные масла восстанавливают губы и придают им глянцевый блеск. В отличие от остального нашего эпидермиса, на губах нет сальных желез. Нанося масло, вы создаете барьер для внешних факторов, таких как солнце, острая пища, холодная погода, ветер и многое другое. Такая косметика будет весьма полезна.

Благодаря маслу для губ вы избавитесь от липкого эффекта, которым обладают многие блески. За волосы также можно не беспокоиться, даже если они попадут на ваши губы, то ничего страшного не произойдет. Продукт обеспечивает глянцевый эффект и очень быстро наносится на губы. К тому же обычный блеск для губ не обладает кондиционирующими свойствами. Масло для губ, в отличие от бальзама, увлажняет и питает губы. Также оно выглядит более естественным на губах.

Питательное масло для губ: как его использовать

У этого чудодейственного средства может быть несколько вариантов применения. Для придания неотразимого блеска на губах вы можете просто аккуратно нанести масло. Можете нанести средство на помаду для получения более эффектного образа. Есть еще один вариант использования питательного блеска. Вы можете использовать его перед сном. Натуральные масла улучшают текстуру и влажность ваших губ. Спите с маслом для губ всю ночь, чтобы ингредиенты впитались полностью.

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Питательное масло сделаем сами

Кокосовое или масло жожоба. Сделаем средство из натуральных ингредиентов. Сначала выбираем базовое масло. Это может быть кокосовое, авокадо, миндальное, оливковое. Смешайте равные части базового масла с загустителем. Это может быть таким глицерин или мед. Если вы страдаете от сухости кожи, трещин или шелушения губ, добавьте другие питательные ингредиенты и антиоксиданты. Например, витамин С или витамин Е в масле. Вы также можете добавить эфирные масла, если хотите получить приятный аромат. Смешайте ингредиенты в небольшой емкости. Хорошо ее встряхните, чтобы масса стала однородной. Храните в прохладном и сухом месте.

Для этого рецепта нам понадобится масло семян малины или жожоба и касторовое. В маленькую баночку 6-7 капель касторового масло. Это примерно половина чайной ложки. Оно содержит жирные кислоты, которые увлажняют и заживляют сухие, потрескавшиеся губы. Теперь нам нужно взять масло жожоба. Оно предотвращает шелушение. Добавьте такое же количество масла семян малины, оно богато антиоксидантами. А также способно защищать от ультрафиолетовых лучей. Аккуратно перемешайте. При необходимости добавьте эфирные масла. Если хотите, чтобы у полученного средства был цвет, то добавьте небольшое количество теней для век. Хорошо перемешайте.

Как вы сами убедились, питательное средство приготовить совсем не сложно. А эффект от него будет просто невероятный!