 

Смольный не заинтересован в прозрачности сектора школьного питания Петербурга

29.04.2022, 16:23, Разное
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Сектор социального питания в Петербурге находится под угрозой из-за негласных советников губернатора Александра Беглова.

Градоначальник представил отчет о работе Смольного в 2021 году перед депутатами ЗакСа. В своей речи он указал на повышение качества школьного питания в школах Северной столицы. Однако это противоречит событиям трехнедельной давности, когда депутаты дали низкую оценку работе чиновников после доклада главы Управления социального питания (УСП) Алены Мироненко.

Оценки состояния сектора у Беглова и депутатов могут столь сильно отличиться из-за прямой заинтересованности приближенных губернатора — Маргариты Рудаковой и Александра Захватова. По данным журналистов, рынок соцпита находится под их контролем.

Мироненко является третьей главой УСП при Беглове. Этот пост ранее занимал Алексей Барабанщиков, который заявлял о необходимости реформ, призванных сделать сектор соцпита более эффективным, качественным и прозрачным. Однако Смольный в этом не был заинтересован. Как результат, Барабанщикова уволили, арестовали и после пяти месяцев в СИЗО суд отпустил его домой.

В качестве предполагаемого инициатора кампании против Барабанщикова указывают на «Фирму Флоридан». Ее представители критиковали экс-чиновника за его деятельность. В фирме также работала Инесса Захватова, которая приходится невесткой Александру Захватову — неофициального представителя Беглов по связям с деловыми кругами. В эту деятельность вовлечены и сыновья Захватова. Таких личностей в простонародье именуют «решалы».

СМИ называют куратором семейства Захватовых и других приближенных Беглова Маргариту Рудакову. Сообщается, что она обладает влиянием в СЗФО, значится как спецпредставитель петербургского градоначальника и входит в комиссию противодействия коррупции.

Подобные связи могут объяснить, почему чиновники Смольного противодействуют попыткам сделать сектор более прозрачным. Заявления Беглова о росте качества школьного питания также расходятся с реальной картиной. В городе зафиксированы вспышки массовых отравлений, а комбинаты экономят на мясе, фруктах и других продуктах для детей.



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