Объявлено о снижении ставки по льготной ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых. Программа будет продлена до конца 2022 года.

Эксперты считают, что такие меры станут хорошей поддержкой для новостроек. Несмотря на это, ажиотажа на рынке недвижимости не будет, так как уровень реальных доходов россиян все еще находится под санкционным давлением.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, инфляция тоже оказывает сильное воздействие на покупательскую способность граждан, поэтому рынок недвижимости все равно будет претерпевать изменения. Помимо этого, льготная ипотека рассчитана только на рынок новостроек.

Напомним, в России льготную ипотеку выработали в апреле 2020 года в качестве меры поддержки граждан во время эпидемии коронавируса. Программу продлевали не один раз, менялись условия кредитования.

После того, как на фоне санкций ЦБ увеличил ключевую ставку до 20%, льготная потека тоже взлетела с 7% до 12% годовых. Хотя при этом увеличились и суммы выдачи кредитов – до 12 и 6 миллионов соответственно в крупных городах и регионах.