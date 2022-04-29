Обманутым дольщикам выдадут сертификаты на покупку нового жилья

Проблема обманутых дольщиков тянется уже много лет, государство старается всячески поддерживать пострадавших от нечистоплотных застройщиков людей.

В Минстрое России предложили выдавать обманутым дольщикам жилищные сертификаты. Ведомство уже разработало соответствующий законопроект. Жилищные сертификаты дольщикам должны помочь восстановить права пострадавших людей.

При этом будут учитываться интересы дольщиков и членов кооперативов, имеющих право на получение возмещения, именного свидетельства на получение денежной выплаты для покупки новой квартиры, машино-места или нежилого помещения. Номинал сертификата будет равняться размеру возмещения. Стоит отметить, что само возмещение выплачиваться уже не будет.

Такие сертификаты дольщики могут получать по желанию. Когда и как его можно будет получить, решит Минстрой. Срок действия документа рассчитан на три года с момента получения.

С помощью сертификата дольщики смогут осуществить любую законную сделку, а также сделать первоначальный взнос за жилье или заплатить проценты по уже взятым ранее кредитам. Сертификат можно будет передать по наследству.