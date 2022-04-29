 

Более 100 дизайнеров из России решили участвовать в Московской неделе моды

29.04.2022, 15:55, Разное
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Совсем скоро в российской столице стартует одно из самых грандиозных мероприятий этого лета – Московская неделя моды. Примечательно, что прием заявок на конкурс открылся всего несколько дней назад, однако уже сейчас желание принять участие высказали более ста дизайнеров из нашей страны.

Участники мероприятия смогут продемонстрировать свои творения публике с 21 по 26 июня. Московская неделя моды в этом году пройдет в одном из самых любимых мест горожан – парке “Зарядье”.

Как уточнили в пресс-службе мероприятия, за первые три дня открытия сайта заявки на участие подали дизайнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Иваново, Нальчика, Ростова-на-Дону, Тулы и других городов России. Уже на данный момент собрано более ста анкет как от начинающих, так и от опытных кутюрье.

Естественно, участники Московской недели моды пройдут строгий отбор от профессионального жюри. Оценивать участников будут представители профильных профессий и бизнеса, имеющих непосредственное отношение к миру моды, следует из официальных данных мероприятия.

Для посетителей мероприятия в московском парке “Зарядье” будут работать шоурум и открытый маркет, там свою продукцию представят порядка 80 брендов. А во время модных показов свои коллекции презентуют более 40 дизайнеров.



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