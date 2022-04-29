Фирма жены Чемезова получила 500 млн рублей на разработку коробки передач, из-за отсутствия которой теперь встал «АвтоВАЗ»

Компания супруги руководителя госкорпорации «Ростех», давнего друга Путина Сергея Чемезова больше десяти лет разрабатывала автоматическую коробку передач для «АвтоВАЗа». Государство потратило на это сотни миллионов рублей, но после введения жестких санкций выяснилось, что производство этих запчастей в России так и не появилось, и выпуск автомобилей был остановлен.

Проблемы с автоматическими коробками передач для автомобилей Lada возникли после того, как иностранные компании перестали поставлять в Россию свои товары и прекратили работу на российском рынке. Один из финальных собственников «АвтоВАЗа» – российская госкорпорация «Ростех» (владеет 32% через «Лада Авто Холдинг») попала под очередные санкции. А основной акционер автопредприятия – французский концерн Renault (владел 68 %) готовится к уходу из России, а свою долю планирует предать российскому Научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту.

В обозримом будущем «АвтоВАЗ» не будет выпускать Lada c АКПП.

Между тем производство автоматических коробок передач для легковушек – одна из первых сфер, в которых государство взяло курс на импортозамещение. Еще в 2005 году глава Федерального агентства по промышленности Борис Алешин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с перечислением приоритетных направлений для инвестиций в автопром. Путин распорядился оказать господдержку.

К тому времени разработкой и организацией производства российской автоматической коробки передач для легковушек занялась малоизвестная компания «Кате». Ее основным владельцем (70%) была Екатерина Игнатова, вторая жена давнего сослуживца Путина по КГБ Сергея Чемезова. Они поженились в 2004 году, и тогда же была создана «Кате». Когда на следующий год «АвтоВАЗ» вернулся под контроль государства и достался «Рособоронэкспорту» под руководством Чемезова, перед «Кате» открылись большие перспективы.

В 2006 году на «Международном автосалоне» в московском «Крокус экспо» «Кате» показала «оригинальный российский продукт» – сразу две перспективные АКПП (детали были в основном тайваньские, но коробки из них собирались в небольшом опытном цеху «Кате»). Одна из разработок была представлена как «не имеющая аналогов в мире». О коробках «Кате» тогда писали, что они не уступают «лучшим трансмиссиям японских и немецких производителей», а «первые образцы уже проходят испытание и доводку на автомобилях Lada Kalina».

В 2007 году Чемезов возглавил госкорпорацию «Ростехнологии», созданную для помощи в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной продукции. Эта гигантская госкорпорация вскоре стала владельцем «АвтоВАЗа» и сотен других предприятий.

«Кате» объявила о строительстве завода в Калининграде. В 2007 году он должен был выйти на проектную мощность с производительностью 260 тысяч коробок в год. «Обещали, что коробки-автоматы появятся уже в конце 2006 года. Потом – в 2007, потом – в 2008 году. На это затратили более 500 млн рублей», – говорит бывший заместитель главного инженера Управления техобслуживания «АвтоВАЗа» Юрий Целиков.

По его словам, на испытаниях в 2008–2009 годах оказалось, что автоматические коробки «Кате» неработоспособны: «для демонстрации годны, а для эксплуатации – нет». «И герметичность нарушалась, и заклинивало их… Затратили полмиллиарда рублей, а получился пшик», – добавил он.

В итоге в 2011 году глава «АвтоВАЗа» Игорь Комаров сообщил, что автоматические коробки для народных авто будет поставлять японская фирма Jatco, ими Lada и комплектовалась до последнего времени. Однако завод продолжал сотрудничество и с «Кате». С фирмой был заключен договор на постановку разработанной ею коробки передач в производство.

Один из руководителей «Кате» в 2011 году рассказал «Ведомостям», что сумма контрактов компании с АвтоВАЗом — 300 млн рублей. Ситуацию с фирмой жены тогда прокомментировал и Сергей Чемезов, неоднократно входивший в совет директоров АвтоВАЗа как руководитель его акционера «Ростеха». «Спрос на наши АКПП очень велик. Это высокотехнологичный и востребованный продукт как в России, так и за рубежом. Китай готов уже сейчас покупать российские автоматические коробки передач. Таким образом, искать причинно-следственные и родственные связи в этом случае не стоит. Их просто не было и нет», – говорил Чемезов.

Однако до установки отечественных АКПП в серийные автомобили дело так и не дошло. По словам опрошенного автомобильного эксперта, создатели коробки передач «переоценили свои личные способности к доведению АКПП до ума и администрированию всего проекта».

«Весь цикл необходимых испытаний и доводки коробка не прошла: ее сразу с чертежей захотели пустить в производство, строить фабрики, завоевывать мир. И все это минуя необходимые этапы адаптации, проверки, долгих ресурсных тестов. Зато угрохали кучу денег на строительство никому не нужного завода в Калининграде. А коробка получилась не особо востребованная, сырая и дорогая», – пояснил эксперт.

В 2012 году российское руководство решило, что стране не хватает отечественного авто для «перевозки и сопровождения первых лиц государства, а также других лиц, подлежащих государственной охране». Так стартовал проект единой модульной платформы «Кортеж», впоследствии переименованной в «Аурус». Разработка представительского авто велась полностью за государственный счет. Изначально на нее собирались потратить 12,4 млрд рублей, однако затем расходы выросли еще на 15–20%. «Кате» стала поставщиком АКПП для «Аурусов», но сколько было поставлено таких коробок — неизвестно. Сейчас, в период санкций производство «Аурусов» под вопросом. В 2021 году почти половина комплектующих для них производилась за рубежом.

Выручка «Кате» в 2020 году впервые перевалила за 1 млрд рублей. При этом, как и на протяжении большинства других лет, компания оставалась убыточной. Сейчас 70% «Кате» принадлежит самой компании. А оставшиеся 30% с 2012 года находятся во владении сына директора департамента конверсионной деятельности «Ростеха» Максима Нагайцева.

Супруга Чемезова Екатерина Игнатова входит в списки самых богатых женщин. Ее годовой доход, согласно декларации мужа за 2019 год – 1,5 млрд рублей. В предыдущие годы она зарабатывала и по два с лишним миллиарда.

Дочь Игнатовой Анастасия и мать Людмила Рукавишникова держали в офшорах имущество на 22 млрд рублей. Об этом стало известно в прошлом году в рамках международного журналистского расследования «архив Пандоры» (журналисты получили документы о реальных владельцах офшорных фирм). Тогда же выяснилось, что у семьи Чемезова есть суперъяхта Valerie (в марте 2022-го арестована в порту Барселоны) и вилла в Испании.

На днях стало известно, что в автосалонах почти закончились автомобили Lada с автоматической коробкой передач (АКПП). Поставки японских коробок Jatco для Lada прекратились после российского вторжения в Украину. Из-за проблем с комплектующими «АвтоВАЗ» встал и отправил сотрудников в простой.

По словам профессора кафедры социальной и экономической географии России МГУ Натальи Зубаревич, из-за санкций в тяжелом положении оказалась вся автомобильная отрасль. «Чем более модернизирована отечественная машина, тем больше в ней импортных комплектующих. Машину „козел“ помните, машину „буханка“ помните? Вот оно наше всё, это будет. Встал „АвтоВАЗ“, его отправили до 20 апреля на каникулы. Самый крупный автомобильный кластер — питерский, конечно, он усохнет, но с некоторой вероятностью останется в России, потому что там собирают корейские автомобили. Китайцы остались, тульский завод работает, поэтому довольно скоро пределом нашей мечты будет китайская машина», — говорила она.