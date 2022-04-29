Чехия отказалась платить за российский газ в рублях

Чехия не будет платить за российский газ в рублях, считая это опасной затеей, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в пятницу.

«Если говорить о платежах в рублях, то Чехия не собирается поддаваться шантажу России. Ошибка, что некоторые страны и компании соглашаются на это. Это нарушение санкций. Это опасно», – передает РИА «Новости» его слова.

Тем временем российская компания Газпром подтвердила запрошенные Молдавией объемы газа на май.

Ранее Газпром полностью приостановил поставки газа болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG в связи с неоплатой в рублях в установленный срок.

При этом Газпром заранее предупреждал Болгарию и Польшу о такой возможности. На этом фоне цена на газ в Европе в ходе торгов превысила 1350 долларов за тысячу кубометров.

После приостановки экспорта российского газа в Болгарию и Польшу Германия и Греция начали наращивать газовые поставки соседям.

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