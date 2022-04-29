 

Минфин РФ исполнил в долларах обязательства по евробондам Россия-2022

29.04.2022, 15:35, Новости дня
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Минфин РФ исполнил в долларах обязательства по суверенным еврооблигациям с погашением в 2022 и 2042 годах, говорится в министерстве.

«Платежи были осуществлены в валюте выпуска соответствующих еврооблигаций – в долларах США. Таким образом, обязательства по обслуживанию суверенных еврооблигаций исполняются с соблюдением условий, установленных эмиссионной документацией», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Выплаты купонного дохода и погашение евробондам Россия-2022 в сумме 564 млн долларов, а также выплата купонного дохода по евробондам Россия-2042 в сумме 84 млн долларов доведены до платежного агента по этим еврооблигациям – Citibank, N.A., London Branch, сообщил Минфин.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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