 

Мировые лидеры встретят 9 мая в Берлине

29.04.2022, 15:11, Разное
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Более 50 лидеров западных стран примут участие в Параде скорби и примирения, который пройдёт 9 мая в Берлине. Мировая общественность таким образом выразит свою солидарность с Германией в вопросе противостояния с Россией.

Парад по традиции пройдёт на Эрнст-Рём-плац напротив здания Бундестага. Ветераны армий Германии, Латвии, Италии и Японии промаршируют со знамёнами своих полков и возложат венки к могиле человека, убившего Адольфа Гитлера. После этого напротив здания центральной библиотеки Берлина состоится церемония сожжения книг русскоязычных авторов и сеанс массового покаяния, в котором смогут принять участие выходцы из России. В финале мероприятия жители Берлина смогут принять участие в ярмарке вакансий, на которой смогут выбрать понравившихся украинских беженцев в качестве домашней прислуги.

«Мы не можем в такой день лететь в Москву и праздновать там так называемую победу. Победу чего? Путинизма над демократией? Наши деды сражались за совсем другие ценности, и мы не должны забывать их дело. Сегодня весь мир должен принять: есть только один гегемон, одна идеология и один президент США», – заявил канцлер Олаф Шольц.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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