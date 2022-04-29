Термозащитный спрей и сыворотка против ломкости: секреты поддержания здоровья седых волос

С возрастом седые волосы появляются у всех людей. Потеря пигмента может ослабить пряди. Они приобретают некрасивую окраску и порой выглядят не лучшим образом. Поэтому седина нуждается в особом уходе. В статье мы поделимся секретами поддержания здоровья седых волос.

Как возникает седина

Время появления седины индивидуально для каждого человека. Но чаще всего пряди начинают утрачивать цвет после 40 лет. В этом возрасте теряется активность меланоцитов – клеток, отвечающих за пигментацию волос. Эти структуры отвечают за выработку меланина – вещества, придающего цвет прядям.

Если говорить точнее, то волосы становятся не седыми, а белыми. Но на фоне остальных прядей, которые сохраняют пигмент, они выглядят обесцвеченными.

Как замаскировать седые волосы

Многие люди пытаются скрыть седину с помощью краски. Способы маскировки зависят от количества депигментированных волос.

Если доля седины не превышает 30 %, то делать полное окрашивание необязательно. Достаточно использовать оттеночные шампуни и бальзамы. Следует отдавать предпочтение средствам с питательными и увлажняющими ингредиентами.

Если доля депигментированных прядей составляет более 30 %, то необходимо полное окрашивание. Только таким образом вы сможете скрыть седину.

Если вы не готовы к полному окрашиванию волос, то вы можете использовать такие варианты, как мелирование, блики и подсветка отдельных прядей. Но эти способы подходят, если концентрация седины не превышает 40-50 %.

Седым волосам нужен уход

Седые волосы – результат естественного старения организма. Пряди утрачивают не только цвет, но и гладкость, влажность и блеск. Вернуть им привлекательный вид можно с помощью хорошего ухода.

Чтобы обеспечить шевелюре нежный уход, применяйте натуральные средства. Используйте в качестве ополаскивателя лимонный сок или ромашковый чай.

Серебристый шампунь

Со временем седые волосы приобретают некрасивый желтоватый оттенок. Причины его появления до конца не выяснены. Есть предположение, что пряди без пигмента впитывают в себя красящие вещества из окружающей среды и из-за этого желтеют.

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Чтобы устранить желтизну, необходимо использовать серебристые шампуни. В их состав сходят фиолетовые пигменты. Эти вещества взаимодействуют с седыми волосами и придают им красивый серебристый цвет. Однако переусердствовать с такими средствами не стоит. Если использовать их слишком часто, то шевелюра приобретет фиолетовый или синеватый цвет.

Увлажнение

С возрастом пряди теряют влагу. Эти делает их плоскими, ломкими и слабыми. Поэтому они нуждаются в хорошем увлажнении. С этой целью можно использовать шампуни, бальзамы и маски.

Выбирайте средства с кератином и протеинами шелка. Эти ингредиенты обеспечат седые пряди большим количеством влаги. Они вернут шевелюре объем, блеск и прочность.

Термозащитный спрей

При появлении седины необходимо как можно реже применять фен, плойки и утюжки для выпрямления. Они пересушивают и портят волосы.

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Однако если вы не можете совсем отказаться от горячих инструментов, то перед их каждой укладкой используйте термозащитный спрей. Он покроет каждый волос оболочкой. Это предотвратит повреждение шевелюры из-за воздействия высокой температуры.

Чтобы хорошо защитить пряди, наносите спрей равномерно на всю площадь волосистой части головы.

Сыворотка против ломкости

После каждого мытья головы втирайте в кончики прядей специальную сыворотку против ломкости. Она образует защитную пленку вокруг каждого волоска и делает шевелюру более крепкой.

Для усиления эффекта следует регулярно подстригать кончики прядей. Это поможет вам избежать их сечения. Если у вас уже секутся концы волос, то обязательно состригите их. Исправить ситуацию с помощью уходовых средств в данном случае уже невозможно.

Диета

Поддержание здоровья седых волос включает в себя правильное питание. Сбалансированная диета должна быть богата витаминами и минералами. Очень важно включать в меню продукты с биотином: яйца, печень, соевые бобы, молоко, арахис. Этот нутриент поддерживает здоровье волосяных фолликулов.

Заключение

Появление седых волос – естественное явление. В наши дни многие женщины предпочитают натуральность и не скрывают седину. Но в любом случае депигментированные пряди нужно поддерживать в хорошем состоянии и тщательно ухаживать за ними.