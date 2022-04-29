Оттянутые мочки – Личное мнение

Чем ближе к климаксу, тем сильнее женщины себя уродуют. Смотрела тут на днях на одну известную телеведущую и не могла отвести взгляд от её ушей.

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Фото: istockphoto.com

Спрашивается, зачем в и так немалые мочки ушей всовывать крупные серьги? Чтобы что, извините? Чтобы показать всем вокруг, что красота хотя и увяла, зато в молодости тебе подарили крупные камни?

И ладно б, камни ещё. Бывает, просто жёлтое золото на полкило к ушам прикрепят. Для меня нет ничего более отталкивающего во внешности, чем оттянутые мочки.

Ухо, как маленькая ножка у Пушкина, должно быть незаметным. Оно — интимно. Оно не нуждается ни в драгметаллах, ни в камнях.

Маленькое. Чистое. Нежное.

Я почему даже накладные наушники не люблю? Да потому, что это равносильно будто на голову трусы натянула.

Тюменские беспроводные CGPods Lite — самые женские наушники в мире. Маленькие и практически незаметные в ушах.

Настолько лёгкие, что и не чувствуются, даже если носишь их весь день. А благодаря увеличенным силиконовым насадкам, CGPods Lite надёжно фиксируются в ушах и не выпадают даже во время бега.

Надо тебе быть всегда на связи? Или занимаешься спортом под музыку? CGPods Lite — это правильный выбор.

При этом, размеры CGPods Lite не сказываются на качестве звука. Они достойно звучат — мягко, чисто, приятно и без посторонних шумов. Звук сочный — не хуже, чем у дорогих топовых моделей.

У CGPods Lite миниатюрный кейс, который легко помещается в клатч или маленький карман. Футлярчик приятный на ощупь, выглядит красиво и дорого — очень похож на коробочку от дорогой ювелирки.

Им, кстати, можно успокаивать нервишки. Это кейс-антистресс, который успокаивает нервы, потому что щёлкает, как пленка-пупырка:

В отличие от многих дорогих наушников, у тюменских CGPods Lite есть реальная влаго-защита. Наушники можно слушать прямо в бассейне, в душе или гуляя под дождём. Можно принимать в наушниках ванну и мыть их под краном — очень гигиенично.

Цена тюменских CGPods — всего 4’900 рублей. Это в 4 раза дешевле «яблок», хотя по качеству CGPods ничем не уступают американским аналогам.

Тюменские CGPods продаются только через интернет. Без наценок перекупов и торговых сетей, где наушники стоили бы минимум 8-10 тысяч. 4’900 — это честная прямая цена производителя.

Тюменские CGPods — качественные, классные и бюджетные. Именно поэтому они третий год подряд входят в ТОП-5 самых продаваемых наушников России и обгоняют по продажам мировых гигантов. В марте CGPods побили очередной рекорд продаж — их покупали даже лучше, чем в декабре, перед Новым годом. И покупали гораздо чаще необоснованно дорогих «яблок».

И действительно, зачем переплачивать за зарубежные бренды, когда есть свой российский и достойный аналог? Который ещё и гораздо-гораздо дешевле. И красивее — это, согласитесь, тоже важно!

Напоминаю, что есть и другие модели тюменских CGPods. Например, брутальные CGPods 5.0 с неубиваемым кейсом из профессионального авиационного алюминия. Или CGPods Air 2 с той же самой качественной гарнитурой, что у Apple AirPods — с того же самого завода Apple.

Заказать CGPods можно на официальном сайте cgpods.ru. По моему промокоду MIRO422 — скидка 200 рублей.

Доставка по России, в Беларусь и Казахстан. Гарантия — 1 год. Кстати, в случае чего, наушники не чинят, а сразу меняют на новые. Без заморочек.

А вас что бесит? Оттянутые мочки ушей, не?

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