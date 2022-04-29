 

В каких районах Москвы самые дешевые квартиры

29.04.2022, 14:28, Разное
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Риелторы провели анализ рынка недвижимости и составили рейтинг самых дешевых квартир в Москве на сегодня. В список вошли квартиры стандартного и комфорт-класса. Апартаменты, бизнес и элитное жилье не вошли в рейтинг.

На первичном рынке жилья Старой Москвы средняя стоимость квадратного метра меньше всего в районе Южное Бутово. Средняя цена “квадрата” в новостройке составляет здесь 205,1 тысячи рублей.

На втором месте рейтинга квартиры в районе Бирюлево Восточное. Там средняя стоимость квадратного метра равна 208,4 тысячи рублей. Далее по списку идет Молжаниновский район Москвы – 213,7 тысячи рублей за квадратный метр. Люблино и Можайский район замыкают пятерку лидеров.

На вторичном рынке жилья самые дешевые квартиры оказались в Капотне. Там квадрат стоит 214 тысяч рублей. Далее идет Некрасовка, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Южное Бутово.

Самые дешевые новостройки в Москве можно купить от 11,5 миллиона до 13,8 миллиона рублей. Вторичное жилье можно приобрести от 10,8 до 15,4 миллиона рублей.

По данным аналитиков, средняя цена за однушку в Старой Москве составляет 12,5 миллиона рублей, двушка стоит около 19,36 миллиона рублей.



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