 

Как не прогадать при покупке загородного дома

29.04.2022, 14:28, Разное
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Многие горожане сегодня хотят купить дома с участками в относительной близости от мегаполиса и по приемлемой цене. Эксперт по недвижимости Олег Бендриков рассказал, как правильно выбирать дачу, чтобы не прогадать при покупке.

По совету специалиста, для начала необходимо обратить внимание на документы собственника понравившегося коттеджа. Нужно проверить, чтобы заявленная площадь жилья соответствовала официальным данным в технической документации.

Эксперт считает, что наиболее приемлемый вариант – это продажа дома собственником, а не по доверенности. У собственника потенциальный покупатель должен узнать, какие контракты уже заключены с организациями, поставляющими ресурсы. Если же дом еще не подключен к коммуникациям, то необходимо проверить наличие разрешения на строительство – с ним покупатель сможет позже оформить недвижимость в собственность и провести коммуникации.

Также покупателю стоит узнать, кто именно является собственником дороги, ведущей к понравившемуся ему участку. Если владелец пожелает впоследствии поставить шлагбаум, то для нового хозяина дома может сложиться очень неприятная ситуация.

При выборе участка нужно посмотреть, на какой местности он размещен – это особенно важно для тех, кто планирует заниматься посадкой огорода. Что касается оценки самого дома, то для этого дела эксперты по недвижимости настоятельно советуют позвать специалистов – отмечает “Москва 24”. Если же такая возможность отсутствует, то в первую очередь надо проверить состояние фундамента, подвала, чердака – это уже скажет о многом и поможет не прогадать.

Ранее эксперты предрекли снижение спроса на загородное жилье в России.



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