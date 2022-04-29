 

Cмотри в оба: подводные камни при покупке коммерческой недвижимости

29.04.2022, 14:25, Разное
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При покупке коммерческой недвижимости инвестор рискует нажить массу проблем. Чтобы этого не было, эксперт дала дельные советы.

Прежде всего перед покупкой коммерческой недвижимости нужно проверить ее юридическую чистоту. Это можно сделать двумя способами. Сначала необходимо проверить продавца, а потом уже объект: само строение, а также землю.

По словам Власовой, на первых этажах центральных улиц могут стоять магазины с вынесенной вперед входной группой и рекламными плакатами. К этому надо подходить аккуратно, так как зачастую входная зона бывает отстроена незаконно, сообщает RT.

“Может оказаться, что входная зона вне закона, рекламная вывеска не согласована, и по факту предпринимателю достанется лишь коммерческая площадь на первом этаже и обязанность устранить незаконно возведенные конструкции”, – предупредила Власова.

Кроме того, зачастую заманчивыми становятся такие предложения, где покупатель рассчитывает быстро снести несколько стен и получить пространство для открытия супермаркета. Однако все не так просто. В первую очередь необходимо уточнить, законно ли вносить эти изменения и в какую цену встанет такая перепланировка.



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