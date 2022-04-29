 

“Придется платить”: Володин предупредил о долге Украины перед США на многие поколения вперед

29.04.2022, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В США одобрили законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Это сделает передачу оружия в Незалежную более быстрым.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что точно по такому же сценарию Америка действовала во время Второй мировой войны. И последствия этих действий очень негативные. По ленд-лизу США отдавали в аренду или кредит оружие и боеприпасы другим странам во время Второй мировой войны. Это называлось помощью союзникам.

В своем телеграм-канале Володин отметил, что такая программа поможет Америке увеличить прибыль своих военных корпораций в разы. Поэтому мотивы США в данном вопросе предельно ясны.

Однако Украина оказывается при таком раскладе в ужасном положении. За все боеприпасы, технику и продовольствие, которые ей поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения украинцев, отметил Володин. Таким образом Владимир Зеленский попросту загоняет свою страну в долговую яму. Ленд-лиз – это товарный кредит, и расплата за него осуществляется очень долго и дорого.

Володин напомнил, что Советский Союз получал от США вооружение по ленд-лизу. Эти долги удалось возместить только в 2006 году.

“Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п.”, – написал Володин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / Опубликован список погибших в результате стрельбы в Перми

03.11 / Мнение: В Питере свои развлечения – если Хеллоуин, то политический

09.01 / Мнение: Твиттер цензурит Хаменеи

29.09 / Ученые обнаружили взаимосвязь между активностью вулканов и эпохой динозавров

01.06 / Аглая Тарасова и Александр Ревва в новом клипе Тилля Линдеманна

07.10 / Экономист Александр Фролов объяснил скачки цен на газ

24.06 / Мнение: Адвокат Ефремова продолжает “заботиться” о его посадке лет на 12 на общий режим – строгий сложновато

14.02 / Камила Валиева впервые высказалась о допинг-скандале

23.03 / Карту “Тройка” избавят от вредящего природе чипа и сделают безопасной

02.08 / В России снизят первый взнос по льготной ипотеке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика