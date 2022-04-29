“Придется платить”: Володин предупредил о долге Украины перед США на многие поколения вперед

В США одобрили законопроект о программе ленд-лиза для Украины. Это сделает передачу оружия в Незалежную более быстрым.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что точно по такому же сценарию Америка действовала во время Второй мировой войны. И последствия этих действий очень негативные. По ленд-лизу США отдавали в аренду или кредит оружие и боеприпасы другим странам во время Второй мировой войны. Это называлось помощью союзникам.

В своем телеграм-канале Володин отметил, что такая программа поможет Америке увеличить прибыль своих военных корпораций в разы. Поэтому мотивы США в данном вопросе предельно ясны.

Однако Украина оказывается при таком раскладе в ужасном положении. За все боеприпасы, технику и продовольствие, которые ей поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения украинцев, отметил Володин. Таким образом Владимир Зеленский попросту загоняет свою страну в долговую яму. Ленд-лиз – это товарный кредит, и расплата за него осуществляется очень долго и дорого.

Володин напомнил, что Советский Союз получал от США вооружение по ленд-лизу. Эти долги удалось возместить только в 2006 году.

“Наша страна спасла мир от фашизма дорогой ценой — 27 миллионов погибших. Возвращали долги, ограничивали себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали американские суда и т.п.”, – написал Володин.