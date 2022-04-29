В Мелитополь вернули украденное скифское золото

В краеведческий музей Мелитополя вернулись сотни экспонатов, в том числе скифское золото, украденное при прошлом руководстве культурного учреждения. Стоимость экспонатов оценивается в 500 тыс. долларов.

Пропажа музейных ценностей раскрылась после начала специальной операции РФ на Украине, злоумышленники хотели вывезти их на Западную Украину, передает РИА «Новости».

«Благодаря военной администрации, а также работникам музея, была найдена большая коллекция, которая пропала из краеведческого музея в период, когда здесь была старая администрация. В фонды музея вернулась большая коллекция скифского золота, очень большая коллекция советского и немецкого оружия, которая представляет большую историческую ценность», – сообщил и.о. директора музея Евгений Горлачев.

На данный момент ведется опись и инвентаризация, общая стоимость этих вещей, по предварительным данным, оценивается более чем в 500 тыс. долларов.

«В моих руках находится казачья шашка полковника Кириченко, освободившего город Мелитополь в 1943 году, похищенная неизвестными людьми в начале марта 2022 года из Мелитопольского краеведческого музея. Эти мерзавцы наверняка желали продать не только ее, но и все наше историческое наследие», – сообщил старший научный сотрудник музея.

Мэр Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что в городе открываются объекты культуры и спорта для детей. Также она заявляла, что городские власти с 1 мая начинают выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам в рублях.

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