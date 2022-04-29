 

ВСУ обстреляли Ольгинку в ДНР

29.04.2022, 14:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинские военные провели обстрел населенного пункта Ольгинка в Донецкой народной республике, четыре человека пострадали, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ обстреляли Ольгинку, ранены четыре человека. В результате обстрела в Ольгинке получили ранения четыре мирных жителя. Подробности уточняются», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / В Польше оценили эффективность российского «Спрута»

22.08 / Шмыгаль заявил, что в бюджете Украины дыры нет

23.10 / НАСА запланировало полет к Луне на февраль 2022 года

17.03 / Мейхер в прозрачном платье с разрезом до талии показала “сексуальные ножки”

22.10 / Путин указал на противоречия в версии об «отравлении» Навального

02.02 / Запрещали ли в Украине книги Булгакова и Акунина? Главное о скандале

06.06 / Компания Kia выводит на рынок Австралии обновленный Cerato GT

29.05 / Псаки: США готовят новые санкции против ключевых членов режима Лукашенко

24.12 / Израиль попытался убедить Байдена не возвращаться к ядерной сделке с Ираном

23.09 / ФРС призвала Конгресс США поднять потолок госдолга

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика