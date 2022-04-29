ВСУ обстреляли Ольгинку в ДНР

Украинские военные провели обстрел населенного пункта Ольгинка в Донецкой народной республике, четыре человека пострадали, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«ВФУ обстреляли Ольгинку, ранены четыре человека. В результате обстрела в Ольгинке получили ранения четыре мирных жителя. Подробности уточняются», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».

Ранее в пятницу сообщалось, что в Кировском районе Донецка в результате обстрела украинскими войсками повреждена нефтебаза, обесточены четыре подстанции. А накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что украинские силовики провели обстрел продуктового рынка в Донецке.

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