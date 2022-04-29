Центробанк спрогнозировал рост экономики РФ к 2024 году

Банк РФ в базовом прогнозе ожидает сокращение российской экономики на 8-10% в 2022 году, в 2023 году – в пределах от 0-3%, а в 2024 году – рост на 2,5-3,5%, следует из данных регулятора.

«Согласно базовому прогнозу Банка России, в 2022 году ВВП сократится на 8,0-10,0%. Снижение в основном будет связано с факторами на стороне предложения. В 2023 году российская экономика перейдет к постепенному росту в условиях структурной перестройки. Выпуск в IV квартале 2023 года будет на 4,0-5,5% выше уровня за аналогичный период 2022 года. Вместе с тем изменение ВВП в целом за 2023 год будет в пределах – 3,0-0,0% из-за эффекта базы I квартала 2022 года. В 2024 году ВВП вырастет на 2,5-3,5%», – передает ТАСС сообщение регулятора.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence подсчитали, что в 2022 году ВВП РФ сократится на 11,1%, а положительную динамику показатель продемонстрирует только в 2024 году. При этом, по их мнению, Украине на восстановление экономики потребуется пять лет.

До этого главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша заявил, что российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.

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