Чистка инструментов для укладки волос: насколько часто и как чистить плойку, фен и утюжок для выпрямления волос

Многие люди забывают о чистке инструментов для укладки волос. Однако плойку, фен и утюжок необходимо очищать от загрязнений. Эта процедура увеличивает эффективность их работы и продлевает срок службы. Загрязненные устройства вызывают повреждение волос, а их использование может привести даже к возгоранию. В статье мы расскажем, насколько часто и как чистить инструменты для укладки волос.

Зачем нужно чистить инструменты для укладки

На горячих инструментах нередко образуются пятна от лака для волос и других уходовых средств. Эти загрязнения прилипают к разогретой поверхности и их становится очень трудно удалять.

Многие женщины перед укладкой наносят на голову термозащитный спрей. Частицы этого продукта скапливаются на горячих инструментах. Они образуют питательную среду для бактерий. Если использовать грязный инструмент, то микробы попадут на волосы и кожу головы.

Кроме этого, на инструментах могут скапливаться сгоревшие продукты. Если они попадут обратно на волосы, то это может вызвать ломкость прядей и сечение кончиков.

Все это говорит о важности регулярной чистки устройств для укладки.

Делаем фен чистым

При использовании фена мелкие частицы засоряют вентиляционное отверстие. Они могут также проникнуть в фильтр и заблокировать поток воздуха. Это может стать причиной перегрева двигателя и поломки прибора. Чтобы этого не произошло, регулярно очищайте фен.

Выключите фен из розетки. Снимите заднюю вентиляционную крышку и выньте фильтр. Удалите загрязнения старой зубной щеткой или зубочисткой.

При сильных загрязнениях промойте фильтр и его крышку в теплой воде. Используйте влажную ткань, чтобы протереть корпус. Не забудьте также почистить насадки.

Как только все станет чистым и сухим, снова соберите фен. Включите его и дайте ему поработать на самой низкой мощности в течение нескольких секунд.

Такую очистку следует проводить по мере появления загрязнений, но не реже 1 раза в месяц.

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Очищаем утюжок

Чтобы очистить выпрямитель для волос, вам понадобятся:

ватные шарики; медицинский спирт; теплая влажная ткань; сухая тряпочка; салфетка из микрофибры.

Выключите утюжок из розетки. Дайте ему полностью остыть. Теперь смочите ватный шарик спиртом. Осторожно промокните им пластины прибора. Для удаления упрямых пятен используйте теплую влажную ткань. Когда вы закончите работу, протрите весь прибор сухой тряпкой.

Если после очистки у вас еще остались сложные пятна, то включите выпрямитель и установите его на самый низкий уровень нагрева. Затем используйте ткань из микрофибры, чтобы удалить эти остатки. Обязательно наденьте термостойкие перчатки, чтобы защитить себя от ожогов.

При регулярном использовании выпрямителя его необходимо чистить каждую неделю.

Как очистить щипцы или плойку

Для очистки щипцов или плойки вам понадобятся:

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Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото) ватные шарики; медицинский спирт; пищевая сода; перекись водорода; теплая влажная ткань.

Отключите устройство и дайте ему полностью остыть. Протрите все поверхности теплой влажной тканью. Теперь замочите шарики из ваты в спирте. Протрите ими стержень прибора.

Если на приборе осталась стойкая грязь, то используйте пищевую соду и перекись водорода. Смешайте эти ингредиенты в таких пропорциях, чтобы у вас получилась паста. Втирайте этот состав в поверхность в помощью пальцев или старой зубной щетки. Теперь протрите устройство теплой влажной тканью.

Паста из соды и перекиси поможет вам не только удалить пятна, но и продезинфицировать прибор. Ее можно использовать и для очистки утюжка для волос.

Если вы используете щипцы или плойку регулярно, то очистку проводят каждую неделю.

Заключение

Не забывайте регулярно очищать устройства для укладки волос. От этого зависит здоровье вашей шевелюры, а также эффективность и безопасность использования инструментов.