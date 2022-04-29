Татуаж не нужен: простые домашние маски, которые вернут губам яркость, упругость и красоту

Кожа губ является самой нежной, тонкой и чувствительной на лице, поэтому ухаживать за ней нужно вдвое тщательней. Помимо скрабов и бальзамов в рационе красоты должны быть маски разнообразного направления, потому что ни одна даже самая дорогая помада не даст необходимого количества питательных веществ. Между прочим, некоторые домашние маски могут заменить и услугу татуажа.

Маски с медом

Медовая маска известна издавна и пользуется значительной популярностью сегодня. Мед – рекордсмен по количеству полезных свойств, от увлажняющих до антибактериальных. Смешивайте его в различных комбинациях и получайте желаемый эффект. Важное уточнение: любую маску важно наносить только на сухую, очищенную кожу губ, желательно предварительно проскрабированную, чтобы отмершие частицы не мешали глубокому проникновению питательных элементов.

Например, хорошо увлажнить губы и напитать их поможет медовая маска с кокосовым маслом. Смешайте по четверти чайной ложки обоих ингредиентов и нанесите на сухую, чистую кожу губ на десять минут. Смойте остатки теплой водой и нанесите бальзам. Пропорции можно менять в зависимости от состояния кожи. Чем суше, тем больше меда нужно добавлять.

Защитить губы от вредного влияния окружающей среды можно с помощью медовой маски с витамином С, который является также отличным профилактическим средством против вирусов и бактерий. Наиболее эффективны два варианта.

В первом мы смешиваем порошок из высушенной апельсиновой корки, куркуму и мед в пасту и наносим на губы на четверть часа, затем смываем и увлажняем. Во втором случае смешиваем просто немного меда и лимонного сока, держим на губах 20 минут и смываем. Кстати, лимонный сок тут сыграет и роль пилинга, который сделает губы нежными.

Морковная маска

Хорошая питательная маска получается из моркови. В ней много масел и каротина, который не только насыщает питательными веществами, но и добавляет коже цвет. Отличный летний вариант для тех, кто не любит тяжелую косметику. Пара капель морковного сока – и вы можете обойтись без татуажа. Готовим маску из четверти чайной ложки меда, 6 капель морковного сока и капли жирной сметаны. Аккуратно наносите смесь на губы, не выходите за границы, чтобы не получить неприятную цветную кайму. Держите смесь четверть часа и смойте теплой водой. Затем обязательно увлажните. Без сметаны маска даст более бледный эффект, цвет будет держаться всего несколько часов.

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Клюквенная маска

Яркий цвет губам придаст маска из свежей клюквы. Чайную ложку сока смешиваем с половиной чайной ложки картофельного крахмала и равномерно наносим на губы на 10 минут. Помимо яркого цвета клюквенный сок благодаря кислотам снимает ороговевший слой, а крахмал заживляет мелкие трещинки и ранки.

Яблочная маска

Яблоко также влияет на цвет губ, привлекая к губам кровь и кислород. Любое яблоко сварите в молоке и натрите на мелкой терке. Теплую массу наносите на губы, держите 15 минут, смывайте и увлажняйте бальзамом.

Чтобы получить питательную маску для восстановления сухой кожи губ с трещинками и ранками, смешайте яблоко с маслами. Для этого возьмите кусочек вареного в молоке или сливках яблока, разотрите в пюре, добавьте четверть чайной ложки какао или масла жожоба и 5 капель эфирного масла мирры. Нанесите на губы на полчаса. Для усиления эффекта накройте тканевой салфеткой.

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Творожная маска

Творог в холодильнике есть всегда, поэтому во время приготовления сырников можно поухаживать за собой. Смешайте немного творога со сливками, обязательно жирными, и нанесите на губы. Молочные кислоты избавят от омертвевших клеток, а жиры напитают и увлажнят.

Огурец и алоэ

В теме ухода за губами невозможно обойти вниманием алоэ. Растение глубоко увлажняет, питает, снимает воспаления и защищает от вредного воздействия окружающей среды. Понадобится гель алоэ и немного тертого огурца. Смешиваем в равных пропорциях и наносим на кожу на 20 минут. Маска зарекомендовала себя как одна из лучших для увлажнения и восстановления.

Миндальное масло

Миндальное масло смягчает не только нежную кожу губ. Его используют для увлажнения тела и волос. В нем много редких витаминов, кислот, питающих и защищающих от обезвоживания, в первую очередь, фолиевой кислоты, которая сохраняет влагу внутри клеток. Миндальное масло никаких дополнительных ингредиентов не требует, наносите несколько капель на сухую кожу, смывайте через 15 минут. Кстати, его можно использовать и как обычный ежедневный бальзам для губ.

Маска из лепестков роз

Уникальная маска, имеющая обратный клюквенной эффект. Роза осветляет темные пятна и помогает сделать цвет губ более равномерным, не говоря уже о том, что кожа становится по-настоящему бархатной. Замочите на ночь в половине стакана жирного молока 5-6 лепестков роз, утром превратите их в кашицу и нанесите на губы. Средство очень нежное, поэтому его можно использовать и в качестве восстанавливающего на ночь. Для получения стабильного эффекта маску нужно делать 2-3 раза в неделю.