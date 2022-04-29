Мнение: Чубайс не вернется?

Анатолий Чубайс обосновался в Италии. И не собирается возвращаться в Россию.

«Он покинул РФ на частном самолете. Через Турцию, где Чубайс находился какое-то время, он вылетел в Европу и, по предварительным данным, в настоящее время находится в Италии, где у него есть собственность», – рассказал собеседник ТАСС. По словам этого самого собеседника , Чубайс не планирует возвращаться в Россию.

Неужели все так скверно, что Чубайс предпочел остаться в Италии? И для кого ситуация совсем отвратительная? Лично для Чубайса? Или для России в целом?

На снимке: Анатолий Чубайс справа, фотография отсюда

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