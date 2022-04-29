Мнение: О роковом выстреле Джо Байдена… Что теперь грозит Америке?

Из времён и мест Дикого Запада пришло выражение «Выстрелить себе в ногу», изначально означавшее ковбоя, не слишком ловко обращавшегося с собственным «Кольтом», но исполненного понтов. В наши дни на этой ниве отличились космических масштабов филолог Дмитрий Рогозин и… старина Джо #Байден, по совместительству 46-й президент #США.

Боже, что же теперь будет с Америкой?

Решение Соединённых Штатов заморозить около половины российских валютных резервов — это самый классический «shoot oneself in the foot». Об этом прямо предупреждают в американском проекте Project Syndicate, который никак не назовёшь пророссийским: его основатель и руководитель — американец польского происхождения Роман Фридман, эмигрировавший из ПНР после ввода советских войск в Чехословакию, профессор экономики Университета Нью-Йорк. И обоснования этой точки зрения такие.

Международная финансовая и валютная система работает на доверии, и все участники исходят из того, что остальные тоже будут играть по правилам, что бы ни случилось в политике. Заморозив в одностороннем порядке российские валютные резервы, Соединённые Штаты сильно подорвали доверие к себе, в первую очередь со стороны Китая, а также отчасти Индии. Это две потенциально крупнейшие мировые экономики второй четверти XXI века.

Соблюдение правил имеет давнюю традицию. Даже во время Крымской войны 1853-55 годов Британия и Россия продолжали обслуживать долги друг друга. Точно также, когда хедж-фонды начали атаки на азиатские валюты во время азиатского финансового кризиса 1990-х годов, они в конечном счете всё равно играли по правилам, даже с учётом того, что такое неэтичное поведение затормозило экономический рост в некоторых странах Восточной Азии. Но XXI век стал веком слома этих неписаных правил.

Решение Вашингтона заморозить около половины российских валютных резервов, по-видимому, стало последней каплей и окажет сильное воздействие на Китай. Хотя #США предприняли аналогичные действия против Ирана, Ливии и Афганистана, китайские власти тогда сочли, что это исключительные ситуации. В конце концов, Иран неоднократно нарушал резолюции Совбеза ООН, власть в Афганистане захватили те, кого весь мир признал террористами, а в Ливии продолжается вооружённый конфликт. Но в Пекине шокированы, что США предприняли такие же меры против России — одной из крупнейших мировых экономик, постоянного члена Совбеза ООН и ядерной державы. Причём даже не утрудили себя поиском или созданием хоть каких-то международно-правовых оснований.

Но дело не только в позиции КНР. Современная международная финансовая система строится на том, что все участники играют по правилам, а соблюдение долговых обязательств — одно из важнейших среди них. Какими бы ни были оправдания, замораживание валютных резервов страны явно подрывает принципы доверия. То есть, США, которые эмитируют главную мировую резервную валюту, де-факто ставят под угрозу глобальное доверие ради собственных, туманных и краткосрочных, тактических преимуществ. Это большая ошибка.

Беспрецедентно широкое использование западными странами финансовых санкций в качестве оружия войны создало новый стимул для Китая и других стран искать способы, как минимизировать потенциальное воздействие аналогичных мер на них в будущем. Долгосрочные последствия для мировой финансовой системы могут быть разрушительными.

Но и для США тоже. В течение 30 лет #Китай накапливал валютные резервы, которые достигли максимума в 3.8 трлн долл. в 2014 году. Сейчас они сократились — в том числе из-за активных интервенций китайского ЦБ на валютном рынке, призванных стабилизировать юань, но всё равно достигают примерно 3.2 трлн долл. Это астрономическая сумма. По всем критериям, Китай накопил явно избыточный объём валютных резервов, который втрое превосходит необходимый уровень, если отталкиваться от таких внятных экономических показателей, как объём китайского импорта и размер платежей по госдолгу.

Более того, «русский с китайцем собратья навек» (по несчастью). При чистых международных активах в размере свыше 2 трлн долл. чистый инвестиционный доход Китая был отрицательным в течение почти 20 лет, поскольку его активы в низкодоходных американских казначейских облигациях были непропорционально велики. Это слишком нерациональное распределение ресурсов. Кстати, ровно за то же самое упрекают и российский Центробанк. Понятно, что это вызвано слабостью внутренних механизмов преобразования избыточных доходов внешнего сектора во внутренние инвестиции. Но не менее понятно, что одним из «оправданий» для китайского Нацбанка было «зато надёжно», ведь доллар — и в Африке #доллар. А теперь выясняется, что — нет. И у Пекина, который уже сталкивался с произволом американских властей, появляется стимул избыточность своих резервов сократить.

Конечно, его пока глушит невнятность альтернатив. И #евро, и фунт стерлингов в свете антироссийских санкций оказались ничуть не надёжнее доллара. В японскую иену НБК не будет вкладываться даже под дулом пистолета. Остаётся швейцарский франк, но, во-первых, нейтральность этой центральноевропейской страны сильно пошатнулась в последнее время. А во-вторых, её валютный рынок слишком мал для масштабов Китая.

По сути, в пользу сохранения долларовых резервов говорит лишь то обстоятельство, что с точки зрения внешней торговли и операций с капиталом все остальные валюты «ещё хуже», а создание альтернативной расчётной и резервной системы — дело весьма затратное. Но эти соображения действовали, пока США в международной финансовой системе играли хоть как-то по правилам. Теперь, когда они стали главным нарушителем конвенции и заставили союзников к себе присоединиться, мир стал другим не только для РФ и КНР. Он вошёл в состояние хаоса и фрустрации. Если страны-эмитенты резервной валюты могут произвольно заморозить все иностранные активы, как государственные, так и частные, то не следует даже тратить время на их диверсификацию. И если США вмести с союзниками показали, что готовы играть не по правилам, что может сделать страна, подобная Китаю, для защиты своих зарубежных активов? Сложно сказать. Однако китайские политики, а возможно, и политики в других странах, теперь приложат максимум усилий, чтобы найти решения. И ведь найдут?

Перед каким тогда выбором окажутся США с их дефицитным торговым балансом, дефицитным федеральным бюджетом и — да-да, смейтесь, но в ситуации «игры без правил» это уже становится вовсе не смешным, — огромным госдолгом?

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