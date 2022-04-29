Мнение: Симонян зовет в рай

У Маргариты Симонян то ли двое, то ли трое детей, причем последнего она родила совсем недавно (помню, как ее снимали на всяких ток-шоу глубоко беременной). И вот она на государственном канале, будучи сама руководителем целой системы государственных каналов, спокойно так вещает о Третьей мировой ядерной войне. Хотя ее младший ребенок – почти младенец, и она еще, возможно, кормящая мать.

Это все поразительно, но самое поразительное, конечно – это реакция российского общества, а если еще точнее – полное отсутствие реакции. По главному федеральному телеканалу рассказывают о близкой ядерной войне, не смущаясь прямым намеком, что ее начнет Нацлидер, поскольку “не потерпит поражения на Украине”? Какая ерунда! Да вообще – давно пора, мы же так все хотим в рай, а сейчас в России такие высокие цены!

То есть – еще раз: если вдруг Путину не удастся захватить Украину, а наоборот – его оттуда выгонят, то, как нам говорит один из главных российских пропагандистов, Путин начнет ядерную войну, “потому что он такой человек”. Это слышат десятки миллионов россиян. Реакции – ноль. Это как?

Причем – реальную силу “российского оружия” мы все видим. Она, как это всегда на Руси и бывало, сильно отличается от той, что показывали в мультиков. Т.е. – РФ находится в заведомо слабой позиции, но хочет защитить свои ЗАВОЕВАНИЯ. Ценой гибели всех, в том числе и детей Симонян. И саму Симонян такой расклад полностью устраивает, о чем она гордо заявляет. Блин, да это просто какая-то Магда Геббельс!

Охренеть. Похоже, народ впал в какое-то полное оцепенение.