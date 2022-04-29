Лакомый кусок: цена квартир в Крыму растет как на дрожжах

Специалист по элитной и коммерческой недвижимости, директор агентства “Майоров и партнеры” Дмитрий Майоров рассказал о динамике цен на жилье в Крыму. Оказывается, что за последние годы цены на квартиры в Крыму выросли буквально как на дрожжах.

С 2020 года наблюдается рост стоимости недвижимости на 80%. Так если еще два года назад квартиру на этапе котлована можно было купить примерно за два миллиона рублей, то сейчас такое же жилье будет стоить почти четыре миллиона рублей – сообщает РИА ФАН. Как цены на жилье будут меняться дальше – покажет время. Делать прогнозы пока преждевременно.

Что касается спроса на жилую недвижимость в Крыму, что он, по словам Майорова, в последние годы тоже практически не снизился за исключением некоторых колебаний – многие хотят отхватить лакомый кусок в Крыму. Покупателей интересует как вторичное жилье, так и квартиры в новостройках. Кроме того, еще со времени пандемии на полуострове наблюдается повышенный спрос на загородное жилье. В результате пригород Симферополя сейчас буквально обрастает домами в ценовом диапазоне от пяти до семи миллионов рублей.

Ранее “Дни.ру” писали о том, как не прогадать при покупке загородного дома – в такой сделке есть важные нюансы.