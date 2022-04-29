“Все зависит от цели”: стоит ли сейчас покупать жилье

Экономист Владислав Жуковский объяснил, что делать это стоит лишь в том случае, если в данный момент есть острая необходимость в улучшении жилищных условий, а также стабильный доход, на который можно надеяться в ближайшем будущем.

“Все зависит от цели,” – подчеркнул эксперт.

Если срочной необходимости в расширении пока нет, то стоит подождать. По мнению Жуковского, Центробанк будет постепенно снижать ключевую ставку под давлением бизнеса, и она может дойти до 12-13%. Ставку по ипотеке также уже планируют снизить до 9%.

В комментарии “Общественной службе новостей” эксперт отметил, что ипотека под 9% может рассматриваться как неплохое предложение, если семье действительно нужно жилье. При этом не стоит сейчас относиться к покупке недвижимости как к выгодному инвестированию – разве что это будет долгосрочное вложение. Дело в том, что на рынке недвижимости сейчас образовался некий пузырь: многие россияне вложили деньги в квартиры и теперь не могут их продать или сдать, так как из городов на фоне непростой экономической ситуации уезжает много людей. Роста цен на жилье также пока не ожидается.

Ранее “Дни.ру” подробнее рассказывали о том, чем сейчас грозят вложения в недвижимость.