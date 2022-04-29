В России допустили снижение ипотечной ставки до 7%

В России льготная ипотека уже снизилась до девяти процентов, и это может быть не конечный результат. Об этом рассказала замглавы комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Аналитики считают, что льготная ипотека в России подешевеет после того как ЦБ понизит ставку с 17% до 15%. Ожидается, что такие меры могут быть приняты на заседании совета директоров 29 апреля.

По словам Разворотневой, ставка может снизиться до показателей до кризиса и составить семь процентов ан новостройки, сообщает телеканал “360”.

В Минстрое России считают, что понижение ключевой ставки и снижение процента по льготной ипотеке увеличат спрос граждан на квартиры. Сейчас рынок стагнирует из-за жестких колебаний и действия ряда внешних факторов, в том числе санкций. Такого же мнения придерживаются банки. Однако это может спровоцировать изменения стоимости квартир.

Ранее Минфин внес в правительство проект постановления о понижение ставки льготной ипотеки с 12 до 9% на новостройки. Решение вступит в силу 1 мая этого года. Минимальная сумма кредитования в Москве и Подмосковье составит 12 миллионов рублей.