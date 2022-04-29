Галопом по местным курортам: Раскрыт средний чек на аренду жилья в майские праздники

Майские праздники не за горами, а значит, многие россияне на данный момент активно заняты выбором места для отдыха. Стоит отметить, что с поездками за границу сейчас складывается непростая ситуация из-за санкций, введенных на фоне спецоперации на Украине.

Однако жители страны не отчаиваются и смотрят в сторону внутреннего туризма, который, как полагают эксперты, с каждым годом набирает обороты. Кроме того, аналитики уверены, что резкий спрос на путешествия по России вызван программой туристического кешбэка, позволяющей разъезжать по Родине выгодно. Как передает RT, в преддверии долгожданных выходных люди интересуются различными видами отдыха: в санаториях, домах отдыха, отелях, хостелах и глэмпингах. Все зависит от их предпочтений и планируемых расходов.

Самыми востребованными направлениями для путешествий стали Казань, Москва, Санкт-Петербург, Калининград и курорты Краснодарского края. Кроме этого, по данным экспертов, россияне интересуются размещением на Дальнем Востоке, Алтае и в Хакасии. Последние исследования показали, что средний чек на проживание в период майских праздников оценивается в 4,5 тысячи рублей. Чаще всего россияне бронируют размещение на две ночи.