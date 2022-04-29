 

Минобороны показало залп «Калибрами» с подлодки в Черном море

29.04.2022, 12:35, Новости дня
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Министерство обороны опубликовало видео пуска ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военным объектам Украины.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ», – говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Минобороны.

 

Ранее Минобороны показало работу танков и артиллерии на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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