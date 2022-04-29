 

«Вы меня не впутывайте»: Улюкаев отказался покидать колонию и забаррикадировался в тюремном коктейль-баре

29.04.2022, 12:31, Разное
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Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что больше не пойдёт ни на какие правительственные посты, и отказался покидать колонию. Накануне суд принял решение о досрочном освобождении экономиста, однако он отказывается выполнять решение.

Как сообщают источники в Telegram-каналах, теперь прокуратура просит суд принять решение о принудительном выдворении Улюкаева из мест лишения свободы. Бывший чиновник в свою очередь потребовал «не впутывать его» в правительственные дела и забаррикадировался в тюремном коктейль-баре.

Улюкаев отбывает срок в специальной рекреационно-исправительной колонии в Сочи. До этого он неоднократно нарушал режим – так, в 2020 году экс-министр сломал нос тюремному официанту из-за теплого хереса, а также устроил дебош, предположительно пребывая в состоянии наркотического опьянения (от освидетельствования заключённый отказался).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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