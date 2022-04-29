Huanqiu Shibao – Запад «натоизирует» Украину, чтобы победить Москву руками Киева

Отправка США и Западом высокотехнологичного вооружения Киеву в качестве военной помощи — это последовательная «натоизация» украинской армии, считает научный сотрудник Института Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун. По его мнению, это свидетельствует о сильном желании Запада «победить» Россию руками Украины.



AP

Сегодня США и другие страны Запада с большим энтузиазмом стремятся оказать Украине военную помощь. Как считает научный сотрудник Института Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун, становится очевидно, что Соединённые Штаты надеются использовать объединённые западные военные ресурсы, чтобы с помощью украинского кризиса значительно ослабить Россию.

Как продолжает эксперт, в настоящее время администрация Байдена не только оказывает широкомасштабную военную помощь Украине, но и активно давит на своих союзников, чтобы они предоставили ей наступательные вооружения. Есть три основных изменения в том, как трансформировался подход США и Запада к помощи Киеву.

Во-первых, основной объём военной помощи стал более комплексным. Соединённые Штаты не только увеличили объём помощи самой Украине, но и принялись координировать союзников — не только 20 членов НАТО, но и 10 нечленов НАТО — в том числе для создания «единого антироссийского фронта».

Во-вторых, нормализовался механизм военной помощи. Более чем за два месяца с начала обострения российско-украинского кризиса конгресс США одобрил законопроекты о помощи Украине на сумму $14 млрд, а также наделил администрацию Байдена полномочиями без его одобрения регулярно помогать украинской армии не только техникой и оборудованием, но и боеприпасами. С другой стороны, при координации США Германия согласилась выделить средства на поддержку связывания Украины с военно-промышленными предприятиями для долгосрочных закупок боеприпасов и оборудования. Становится очевидно, что американская помощь Украине теперь не только фокусируется на победе в нынешней напряжённости с Россией, но и выстраивает долгосрочный механизм военной помощи Киеву.

Также, пишет эксперт, значительно повысился уровень техники, поставляемой в рамках военной помощи. После начала российско-украинского конфликта вооружение, предоставленное США и их союзниками, постоянно «улучшалось»: сперва это были индивидуальные зенитные ракеты и противотанковые снаряды, которые затем сменились на танки, бронетранспортёры и ЗРК С-300. Чжан Хун также отмечает, что украинские военные уже начали направлять кадры в соседние страны для обучения и подготовки к использованию этого оружия, часть которого — новейшая техника, только что поступившая на вооружение в страны — члены НАТО.

«Отправка Соединёнными Штатами и Западом высокотехнологичного вооружения в качестве военной помощи — это последовательная «натоизация» украинской армии, подтягивание её до стандартов НАТО, что ещё больше свидетельствует о сильном желании Запада «победить» Россию руками Украины», — уверен автор статьи.

Однако он предостерегает, что затяжная борьба между Россией и Украиной означает не только колоссальное истощение ресурсов сторон и человеческие жертвы: она приведёт к дополнительным рискам. В последнее время СМИ и эксперты из разных стран обеспокоены возможностью выхода напряжённости между Россией и Украиной из-под контроля. Поэтому в нынешней ситуации между двумя сторонами самым правильным выбором будет приверженность переговорам и содействие миру дипломатическими средствами.