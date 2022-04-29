Вода не только заряжает энергией в дневное время, но и улучшает качество сна ночью: как ее правильно пить

Вода по праву признается строительным материалом для всего живого. Около 70% нашей планеты состоит из нее. А в теле человека на воду приходится примерно 60%. Он не только увлажняет, но и обеспечивает полноценную работу основных систем органов и мозга, регулирует температуру и помогает в смазке суставов.

Вода и уровень энергии в дневное время суток

Согласно недавнему исследованию, обезвоживание негативно влияет на энергию, кратковременную память и внимание. После регидратации участники эксперимента чувствовали себя менее утомленными и увидели улучшение памяти, внимания и времени реакции.

В другом исследовании, проведенном в 2005 году, утомляемость повышалась, а бдительность снижалась после 24 часов без воды. У женщин при этом время реакции увеличивалось.

Обезвоживание всего на 1% может повлиять на бдительность, внимание и концентрацию внимания. Это еще раз подтверждает, насколько важна вода для каждой функции нашего тела и, в частности, для работы мозга.

Доктор Грег Поттер говорит, что обезвоживание меняет активность ключевых химических веществ, называемых нейромедиаторами, в мозге. Около 75% нашего мозга состоит из воды. Поэтому вполне логично, что снижение гидратации будет иметь косвенное влияние на то, как он будет функционировать и работать. Стакан воды действительно помогает “включить” мозг.

Нормы потребления воды

Все люди разные. Поэтому и потребности в жидкости у них могут отличаться. Однако, благодаря многочисленным экспериментам, ученым удалось прийти к выводу, что взрослому человеку требуется не менее 8 стаканов воды в сутки. Это базовый ориентир.

С другой стороны, спортсменам, беременным женщинам и проживающим в сухом климате людям требуется немного больше жидкости в сутки для обеспечения полноценной работы организма.

Помогает ли вода заснуть

Стакан воды перед сном позволяет быстрее погрузиться в глубокий сон. И это не миф. Согласно одному из исследований, спавшие всего 6 часов в сутки вместо 8 добровольцы испытывали нехватку воды в организме. Поэтому даже стакан воды перед сном оказывает большое влияние на качество отдыха. Это своеобразный механизм выживания. Тело не дает спать, чтобы мы могли пойти и выпить воды. То же самое происходит, если человек ложится отдыхать голодным.

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С другой стороны, употребление воды непосредственно перед сном может нарушить отдых. Такая привычка иногда усиливает позывы к мочеиспусканию во время сна. Данное явление известно как никтурия. Некоторые люди особенно склонны к нему (например, при патологиях мочевого пузыря). Другой причиной никтурии выступает нарушение регуляции биологических часов. Они вызывают изменения на гормональном уровне. Это приводит к замедлению выработки мочи ночью.

Если вам приходится вставать ночью часто, чтобы помочиться, нужно ограничить потребление жидкости и мочегонных напитков (алкоголь, кофе) за несколько часов до сна.

Нужно ли пить воду непосредственно перед сном

Употребление воды положительно сказывается на работе мозга. Без достаточного количества жидкости трудно заснуть. В нее можно добавить несколько капель лимонного сока. Такой состав обеспечивает дополнительную дозу витамина С и помогает пищеварению. Специалисты все же рекомендуют стараться обеспечить правильный питьевой режим во время бодрствования. А при необходимости (например, в случае никтурии) уменьшать количество жидкости перед сном.

Вода крайне важна для организма, каждой его клетки. Даже небольшое обезвоживание может привести к нарушению сна и иным проблемам. Поэтому необходимо знать первичные признаки нехватки воды в организме. Речь идет, прежде всего, о следах зубов на языке, потемнение мочи и сухость во рту.