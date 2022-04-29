Мнение: Почему США боятся ядерной войны

Запад ведёт себя как мелкий жулик, пойманный за руку на восточном базаре. Кричит, возмущается, размахивает руками, но всё же не переступает известной черты, после которой словесная перепалка переходит в драку.

На первый взгляд, это странно, так как ядерная война, — весьма вероятное следствие прямого конфликта НАТО с Россией, — американских властителей пугать не должна. Как показывает история, Соединённые Штаты привыкли решать внешнеполитические проблемы или бомбами, или предателями, а с предателями в России как-то не складывается, никто митинговать к Кремлю не выходит. Следовательно, остаются только бомбы.

У НАТО больше солдат, больше бронетехники, больше самолётов и больше кораблей. Хоть войска НАТО и имеют стойкую репутацию карателей, способных только на расправу с технически слабыми противниками, однако американские политики считают иначе, так как по мнению их пропаганды морпехи-трансгендеры уж как минимум не уступают полуголодным, ворующим унитазы русским варварам.

Да, у России есть ядерное оружие, но до США долетит далеко не весь наш арсенал. Значительную долю бомб мы потратим на соседнюю Финляндию и на прочие европейские страны, которые сыграют для США роль живого щита, многое собьёт американское ПВО. Потери будут, многие американцы погибнут… но официальный курс Запада заключается в снижении населения Земли, так что и тут всё в порядке. Даже ожидаемая ядерная зима пойдёт только в плюс, так как позволит осуществить заветную мечту Билла Гейтса сотоварищи, то есть кардинально уменьшить население бедных перенаселённых стран. Из-за ядерной зимы урожаев какое-то время не будет, и если часть населения богатых стран выживет на стратегических запасах и на овощах из теплиц, то бедные страны вымрут практически целиком.

Кстати, про сокращение населения — не конспирология, всё вполне официально. Цитирую:

https://knife.media/children-damage/

Ученые включили в список факторов, опасных для окружающей среды, употребление мяса, вождение автомобиля и авиапутешествия. Но дети возглавили рейтинг вредителей.

Старейший в Швеции Лундский университет заключил, что рост населения неизбежно ведет к экологической катастрофе, пишет Independent. Согласно шведским ученым, когда семья решает иметь на одного ребенка меньше, например не троих, а двоих детей, она делает выбор в пользу экологии. Это спасает атмосферу от 58 тонн выбросов углекислого газа ежегодно.

Ядерная война тоже навредит природе, но если население Земли уменьшится в 20-100 раз, это, вероятно, компенсирует нанесённый ущерб. Некоторые учёные, правда, полагают, что ядерная война уничтожит человечество целиком или почти целиком, но американцы «этим яйцеголовым» не особо доверяют.

Таким образом, если смотреть на сценарий глазами американских политиков, всё в порядке. Россию с некоторым трудом можно будет одолеть военным путём, разрушенная Европа намертво привяжется к США, население планеты сократится (ура!), а все накопившиеся проблемы в финансах спишет война. Америка станет великой снова, и после долгой зимы, — через 10-15 лет, может быть, — она заново отстроит мир по своим шаблонам, с велосипедами и без мяса. Да, сценарий рискованный, но не настолько страшный, чтобы избегать его любой ценой. Есть минусы, есть плюсы, в среднем то на то и выходит… казалось бы.

Ошибка рассуждений выше заключается в том, что я намеренно исключил из них Индию и Китай, чего делать было нельзя. Если Америка нападёт на Китай и на Россию одновременно, то окажется в меньшинстве, а воевать с превосходящими силами американцы не умели никогда, это полностью противоречит их традициям. Если же оставить Китай нейтральным, то после обмена ядерными ударами, когда промышленность воюющих сторон будет уничтожена, Китай станет для русской армии надёжным тылом, обеспечит Россию ресурсами. Современная армия не может воевать без снабжения, это невозможно. Поэтому в неядерной фазе войны Россия получит подавляющее преимущество перед НАТО, и Америка неизбежно проиграет. Даже если американцам удастся каким-то чудом отстоять свою территорию, в итоге они всё равно проиграют, так как разрушенная ядерной войной экономика США будет слишком слаба, чтобы выдержать давление Китая.

Таким образом, повышение ставок бессмысленно. Ядерная война — гарантированный проигрыш США: спектр возможных сценариев варьируется от полной катастрофы до тотальной катастрофы.

Следовательно, Западу остаётся только продолжать истерику: делать страшное лицо, обещать жуткие санкции и, разумеется, пытаться как можно сильнее ослабить Россию через текущую прокси-войну, надеясь, что гусанос всё же выползут в итоге с горящими шинами на Красную площадь.

Россию такой расклад вполне устраивает, так как время работает на нас. Эпоха доминирования Запада подходит к концу, поэтому нам достаточно подождать, пока он сдуется под грузом своих ошибок. В самом деле: ВВП на душу населения в США составляет 70 тысяч долларов, в России — 30 тысяч долларов, а в Китае — 19 тысяч долларов. Если забыть про антинаучный американский расизм, нет ни одной причины, которая могла бы оправдать такой разрыв: у нас тоже капитализм, мы тоже технологически развиты, наши народы ничуть не глупее американского, а качество образования в России и в Китае, пожалуй, повыше, чем в США.

Восстановление экономической справедливости станет для США огромным ударом, так как будет означать схлопывание долларовой системы, деградацию американской экономики и тяжелейший кризис по образцу российских лихих девяностых. Когда же Америка полностью погрузится в свой кризис, который выглядит сейчас абсолютно неизбежным, многовековое давление Запада на Россию наконец-то сойдёт на нет. Поэтому нам с вами остаётся только подождать: как водителю Скорой, который везёт буйного пациента в больницу, пока тот дёргается на носилках и треплет нервы бригаде врачей своими пронзительными матерными воплями.