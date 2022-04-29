 

Универсиаду 2023 года перенесли из Екатеринбурга

29.04.2022, 11:05, Новости дня
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Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) перенес проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга, сообщила пресс-служба FISU.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», – передает ТАСС заявление FISU.

Универсиада должна была пройти с 7 по 19 августа 2023 года.

Ранее FISU лишила Екатеринбург права на проведение Всемирных игр боевых искусств, запланированных на сентябрь 2022 года. Соревнования пройдут в турецком Самсуне. Также были отменены два студенческих чемпионата мира в РФ (по регби в Казани и пауэрлифтингу в Москве) и чемпионат мира среди студентов по воднолыжному спорту и вейкбордингу в Минске.

Заседание исполнительного комитета FISU, которое было запланировано в Екатеринбурге, пройдет 10-12 ноября в Брюсселе. На нем состоятся выборы места проведения Универсиады 2027 года.

12 марта FISU отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Россияне и белорусы не смогут принять участие в летней Универсиаде, которая продет в китайском Чэнду с 26 июня по 7 июля.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) порекомендовал всем международным спортивным федерациям в целях безопасности запретить участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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