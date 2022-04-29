Мнение: Без Луны

скрытый юбилей “величайшего достижения человечества”

В работе политпиарщика на выборах (когда они в России еще были, то есть очень давно) была и такая тонкая специализация, как “запуск нужного слуха”. Работа ювелирная, затратная, требующая хорошо подготовленных людей, детальной проработки самого “слуха” – и все равно без гарантии успеха. Потому что вся суть – это запустить слух так, чтобы люди потом САМИ начали пересказывать какую-нибудь полезную (нам) чушь друг другу. Добровольно!

А тут четких технологий нет, все на интуиции: захотят они пересказывать что-то свояку или другу на кухне? Или покивают – и забудут? Бес его знает. Подсознание масс – это вам не лобио кушать. Тут скорее искусство, чем наука.

И в связи с этим я не устаю поражаться: кто и как запустил в массы тупейший мем – “кто не верит в ковид-вакцины и полет американцев на Луну – тот верит в плоскую Землю”?

Прежде всего – какая тут связь?? Где логика? При чем тут вообще плоская Земля? К легенде, что американцы были на Луне, да еще целых 6 раз, есть масса логических и естественнонаучных придирок, одна из самых убедительных – что с последнего “полета” прошло уже более полувека, а США так и не могут его повторить, несмотря на то, что прошло уже более полувека и наука с техникой с тех пор, КАЗАЛОСЬ БЫ, шагнули далеко вперед.

Если б кто-то в некоем креативном штабе, который собрался “запустить какой-то такой слух, чтобы дискредитировать сомневающихся в величайшем достижении США”, высказал бы предложение “а давайте просто говорить, что все они просто верят в плоскую землю и вообще дебилы” – его бы зашикали. Идея, мол, сырая, да кто ж в такое поверит, слишком примитивно, слишком тупо, давайте лучше что-то поумнее, покреативнее…

А вот фиг. Люди оказались без предрассудков и без иллюзий относительно интеллекта масс: сочли, что наоборот – как раз надо что-то максимально тупое, только такое и “зайдет”. И ведь – да! Именно это и зашло! Теперь любой диалог на эту тему с “просвещенным интеллигентом” выглядит всегда так:

– Слушай, а тебе не кажется странным, что американцы последний раз запустили человека на Луну в 1972 году? Получается, в этом году – юбилей. Ровно полвека, как человека НЕТ на Луне. Почему они не могут повторить свой успех, ведь наука и техника…

– Да ты небось и в плоскую Землю веришь? Гы-гы-гы, плоскоземельщик!

И, видя успех, сюда же недавно прицепили, по тому же принципу “чем тупее, тем лучше”, наскоро прицепили и ковид-вакцину.

– Слушай, а тебе не кажется, что “вакцина”, которая нихрена не защищает от болезни и неизвестно как вообще работает, какая-то странная вакцина?

– Гыгыгы, да ты брат, плоскоземельщик, что ли? Колись и не сомневайся!

Феномен. Так и не могу врубиться – как это работает??