Наша галактика переполнена инопланетными технологиями

Уравнение Дрейка – одно из самых известных уравнений в астрономии.

Это бесконечно обсуждалось с тех пор, как в 1961 году Фрэнк Дрейк впервые сформулировал его, но до сих пор он служил эффективной отправной точкой для обсуждения того, насколько жизнь может быть распространена по всей галактике. Однако все уравнения можно улучшить, и команда астробиологов и астрономов считает, что они нашли способ улучшить это уравнение. Само уравнение было сосредоточено вокруг поиска радиосигналов. Однако его формулировка подразумевала бы, что он с большей вероятностью увидит то, что сейчас обычно называют «биосигнатурами», а не технологическими. Например, астрономы могут найти метан в атмосфере планеты, что является явным признаком жизни, даже если на этой планете еще не развит разум.

Этот поиск биосигнатур был невозможен, когда Дрейк изначально писал уравнение, но теперь это возможно. Таким образом, возможно, пришло время изменить некоторые факторы в исходном уравнении, чтобы лучше отразить новые поисковые возможности ученых. Один из способов сделать это – разделить уравнение на два отдельных, отражающих поиск биосигнатур и техносигнатур соответственно. Биосигнатуры, охваченные в новой структуре термином N (био), скорее всего, будут развиваться гораздо чаще, чем техносигнатуры, охваченные в новой структуре термином N (технология). Логически это следует из того факта, что количество планет, на которых развивается технологически продвинутая цивилизация, намного меньше, чем общее количество планет, на которых изначально зародилась жизнь. В конце концов, Земле потребовалось около 4 миллиардов лет после появления первой искры жизни, чтобы развить разумную цивилизацию.

Но это не объясняет фундаментальную характеристику технологии – хотя она может возникнуть на планете с биосферой, она, конечно же, не должна там оставаться. Это существенно влияет на другой фактор в уравнении Дрейка – L или продолжительность времени, в течение которого сигнал обнаруживается. Доктор Джейсон Райт из Пенсильванского государственного университета, первый автор новой статьи, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters, и его соавторы отмечают, что четыре фактора указывают на то, что технология потенциально может быть долговечнее биологии. Во-первых, как очевидно любому поклоннику научной фантастики, технология может надолго пережить биологию, которая ее создала. На самом деле, в некоторых случаях сама технология может разрушить создавшую ее биосферу. Но его все еще можно было бы обнаружить даже на расстоянии, даже после того, как формы жизни, которые его создали, вымерли. И это может произойти за миллионы или даже миллиарды лет, в зависимости от надежности технологии.

Если бы формы жизни не вымерли на ранних стадиях своего технологического пробуждения, они, вероятно, захотели бы распространиться на другие планеты и забрали бы с собой свои технологии. Что приводит ко второму фактору – техносферы потенциально могут превосходить по численности биосферы. Например, если лунная колонизация будет стабильно продвигаться в течение следующих нескольких сотен лет, Луна станет миром без биосферы, но будет иметь вокруг себя техносферу. Двигаясь еще дальше вверх по дереву технологий, сама технология может стать самовоспроизводящейся, как, например, зонд фон Неймана или другая самовоспроизводящаяся система. Они могли бы оставить позади любую зародившуюся биосферу, но они также потенциально могли бы продолжать существовать еще долго после того, как биология, изначально создавшая их, ушла дальше.

Это намекает на четвертый фактор – на то, что техносигнатуры могут существовать вообще без планеты, в виде космических кораблей или спутников. Фактически, это может быть даже самая распространенная форма техносигнатуры в галактике. Таким образом, ограничивающие факторы уравнения Дрейка, которые напрямую связаны с планетой, неприменимы к технологиям. Еще один фактор влияет на то, насколько легко будет найти биосигнатуры по сравнению с техносигнатурами – насколько они поддаются обнаружению. Доктор Райт и его коллеги отмечают, что обнаружение биосигнатур является сложной задачей – на самом деле, в настоящее время мы даже не можем обнаружить биосигнатуру Земли на расстоянии Альфы Центавра. Данные Джеймса Уэбба могут в конечном итоге позволить это сделать. Но даже в этом случае радиоастрономические проекты, такие как Square Kilometer Array, гораздо лучше подходят для обнаружения того, что является явными признаками технологии.

Насколько ясно, однако, это еще один камень преткновения, как для тех, кто ищет биосигнатуры, так и для техносигнатур. Для обеих категорий может быть сложно отделить действительный сигнал от «шума», который может принимать различные формы, такие как искаженный спектральный анализ или тепловые сигнатуры. Несмотря на это, доктор Райт и его команда убедительно доказывают, что техносигнатуры, по крайней мере, могут быть намного яснее, чем любые биосигнатуры, которые, вероятно, являются непреднамеренными побочными эффектами роста жизни в целом. Все это означает простое – поиски внеземного разума должны продолжаться, и, вероятно, с большей вероятностью будут найдены признаки технологически развитой цивилизации, чем расцветающей нетехнологической. Даже если цивилизация, создавшая сигнал, давно ушла, это все равно верно. Это постоянство можно рассматривать либо как мрачный побочный эффект, либо как счастливый результат многих лет эволюции и открытий. Вы сами можете решить, с какой стороны на это смотреть.