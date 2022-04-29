 

Токсичная пена заполонила Москеру в Колумбии

29.04.2022, 6:21, Разное
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Огромный слой токсичной пены попал из загрязненной реки в колумбийский город Москера. Пена разбилась на облачные куски и дрейфует с ветром вдоль улиц.

Экологи обвиняют во всем производимые сбросы из промышленной зоны, а также бытовые моющие средства, поднимающие зловонную пену в городе примерно в 20 километрах от столицы страны Боготы.

Экология жизниГонсало Роа, который уже 40 лет живет в районе Лос-Пуэнтес, сообщил, что загрязнение вызывает проблемы с дыханием у детей.

– У нас уже много лет такая ситуация, – сказал он.

Обычно пена образуется в месте, где происходит сужение реки или моста. Создается турбулентность в загрязненной воде, сообщили местные экологи.

По их словам, подобные проблемы существуют и вдоль других рек, и предупреждают, что если их не контролировать, то они принесут проблемы здоровью населения.

По данным местных властей, белая токсичная пена частично вызвана смешиванием неочищенных сточных вод с химическими веществами, содержащимися в бытовых моющих средствах в Москере.

Директор экологической лаборатории региона Кундинамарка Эдвин Гарсия сказал, что власти пытаются контролировать эту проблему и установили очистные сооружения.

Источник: Экология жизни



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