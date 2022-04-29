 

Мнение: Русские теоремы. Почему в России любят доносы и ненавидят стукачей

29.04.2022, 6:10, Разное
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Продолжаем наши “русские слушания” в рамках проекта “Больная нация”. В нем мы пробуем разобраться – в чем причины и истоки болезненных и порой жутковатых черт нашего русского национального характера, почему мы такие – объективно, спокойно, без “русофобии”, но и без льстивого “умиления”. Ведь ты можешь преодолеть, только если понимаешь.

Сегодня тема крайне болезненная и уже поэтому малообсуждаемая: действительно люди русские люди склонны к доносительству? Откуда популярность знаменитого “вопроса Довлатова” – “так кто же написал 40 миллионов доносов?” И главное – при чем тут краеугольный камень нашей теории о русском характере, то есть “стремление избегать открытых конфликтов”?

Также по ходу ответим на вопросы – откуда неприятие “стукачества” в русском обществе и почему всем видам доноса наши люди предпочитают “анонимки”.

И напоминаю – СЕГОДНЯ, в пятницу, начиная с 20.15 вечера, здесь на канале будет СТРИМ, где мы также сможем обсудить и данную теорию доносительства. Приглашаю всех!

Источник: Размышления вольного социолога



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