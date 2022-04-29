 

Роспотребнадзор рекомендовал ввести дополнительные меры профилактики холеры

29.04.2022, 6:10, Новости дня
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Регионам рекомендовано оценить готовность к недопущению завоза и распространения холеры, а больницам обеспечить готовность на случай ее выявления, говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Высшим должностным лицам субъектов РФ (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов РФ) рекомендовать оценить готовность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов РФ и медицинских организаций к проведению мероприятий, направленных на недопущение завоза и распространения холеры», – говорится в документе ведомства, опубликованном на официальном портале нормативных правовых актов.

Также Роспотребнадзор рекомендовал главам органов исполнительной власти субъектов в сфере охраны здоровья до 1 июня обеспечить готовность госпитальной и лабораторной баз, а также других медорганизаций к противоэпидемическим мероприятиям на случай выявления больных холерой.

«Принять дополнительные меры по оснащению лабораторным оборудованием и диагностическими препаратами, в том числе для экспресс- и ускоренной диагностики, лабораторий медицинских организаций с целью обеспечения этиологической расшифровки острых кишечных инфекций, холеры в срок до 1 июня 2022 года», – говорится в документе.

Кроме того, должны быть приняты дополнительны меры по повышению настороженности медработников к выявлению случаев холеры и незамедлительному обследованию больных с подозрением на нее.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в лабораториях Украины изучали возможности распространения холеры, брюшного тифа и гепатита через водные пути.

Напомним, 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Глава МИД Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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