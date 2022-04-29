ВСУ собрались провести учения недалеко от арсенала в Приднестровье

Военные учения объявлены в городе Подольск Одесской области, который находится неподалеку от военных складов в городе Колбасна в Приднестровье, информирует Подольская городская община.

Как утверждается в сообщении, «28,29 и 30 апреля на территории города будет проходить слаживание действий военных подразделений». Украинский Подольск (бывший Котовск) расположен в 23 км до Колбасны, информирует сетевое издание «Украина.ру».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ обеспокоена эскалацией напряженности в Приднестровье, Москва расценивает инциденты в регионе как акты терроризма.

Напомним, в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти непризнанной ПМР заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.

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