 

ВСУ собрались провести учения недалеко от арсенала в Приднестровье

29.04.2022, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Военные учения объявлены в городе Подольск Одесской области, который находится неподалеку от военных складов в городе Колбасна в Приднестровье, информирует Подольская городская община.

Как утверждается в сообщении, «28,29 и 30 апреля на территории города будет проходить слаживание действий военных подразделений». Украинский Подольск (бывший Котовск) расположен в 23 км до Колбасны, информирует сетевое издание «Украина.ру».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ обеспокоена эскалацией напряженности в Приднестровье, Москва расценивает инциденты в регионе как акты терроризма.

Напомним, в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике введен «красный» уровень террористической опасности. СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти непризнанной ПМР заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ВС Украины способны захватить территорию Приднестровья. В Кремле такие заявления назвали провокационными.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.01 / Глава МИД ФРГ оценил продление ДСНВ

11.01 / Мнение: Интернет-гиганты – новые враги государств

22.01 / Российские биатлонистки заняли второе место в эстафете на этапе Кубка мира

11.01 / В Китае оценили шансы Запада «проломить» российский щит ПВО

04.12 / Антонов уличил Зеленского в неспособности прекратить конфликт в Донбассе

03.06 / Twitter удалил сообщение президента Нигерии

05.09 / В компании Sony расскажут о будущем игровой консоли PlayStation 5

06.02 / Данилов: С 2017 года Украина ввела санкции против более 1200 украинских граждан

19.02 / Виторган: Максим говорит: “Ребята просят твое имя и отчество в “День выборов”. Я разозлился: “Они с ума сошли? Возьмите Иван Сергеевич или Семен Иванович”

25.11 / Футбольный тренер: Марадона чувствовал дистанцию как хороший боксер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика