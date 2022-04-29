Украина – это «точка отсчета»

Расследование нарушений, гуманитарная помощь, эвакуация из Мариуполя, правовая оценка ООН российского вторжения – эти и другие вопросы охватил Генсек ООН, выступая на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

– Мир видит вас, слышит вас и восхищается вашим мужеством и решимостью, – сказал Антониу Гутерриш, обращаясь к украинскому народу.

Генеральный секретарь с горечью признал, что Совету Безопасности не удалось применить существующие механизмы, чтобы предотвратить или остановить войну в Украине: «Это вызывает огромное разочарование, печаль и гнев», – сказал он, добавив, что сотрудники ООН ежедневно прилагают усилия, чтобы облегчить участь украинцев.

Нарушение Устава ООН

– Организация Объединенных Наций занимает четкую позицию, – подчеркнул Антониу Гутерриш. – Как я уже сказал в Москве, вторжение России в Украину – это нарушение территориальной целостности государства и Устава ООН.

В Киев, как отметил глава ООН, он приехал, чтобы сосредоточиться на усилиях «по расширению поддержки народа Украины, спасению жизней, облегчению страданий и помощи в поиске пути к миру».

Он описал свои ощущения от увиденных повсюду разрушений, нарушений прав человека и других следов войны, подчеркнув, что сейчас крайне важно, чтобы Международный уголовный суд и другие механизмы ООН провели необходимую работу и обеспечили правосудие.

– Я хочу, чтобы украинский народ знал, мир видит вас, слышит вас и восхищается вашим мужеством и решимостью, – заявил Генеральный секретарь ООН.

1400 сотрудников ООН – в Украине

В Украине сейчас работают 1400 сотрудников ООН, большинство из которых составляют граждане этой страны, сообщил глава ООН. На территории Украины – девять операционных центров, которые осуществляют деятельность в тридцати районах по всей стране.

Генсек ООН отметил, что в отличие от масштабных гуманитарных операций ООН в некоторых других странах, в Украине существуют эффективные институты и правительство, которое поддерживает своих граждан, и ООН координирует все свои усилия с этими структурами.

– Это одна из наиболее стремительно расширяющихся гуманитарных операций из тех, что мы когда-либо разворачивали, – сказал Гутерриш. – Я понимаю, что не все идеально; и все, что мы можем сделать сегодня, меркнет перед масштабом потребностей. Я приехал, чтобы заверить вас в том, что мы и далее будем укреплять эти усилия, координируя их на каждом этапе с правительством Украины.

Он сообщил, что на территории Украины ООН оказывает чрезвычайную гуманитарную помощь 3,4 млн человек и планирует довести этот показатель до 8,7 млн человек уже к августу.

– Согласно самым пессимистическим прогнозам, к концу года в гуманитарной помощи могут нуждаться 25 млн украинцев, – предупредил Гутерриш. – Надеемся, что до этого не дойдет, но надо готовиться к худшему.

ООН оказывает денежную поддержку местным жителям на общую сумму 100 млн долларов в месяц – в мае ее получат 1,3 млн человек, а к августу – уже два миллиона.

Продовольственную помощь получают 2,3 млн украинцев, в мае этот показатель планируется довести до четырех миллионов, а к июню – до шести. ООН, по словам главы Организации, также помогает 7,7 млн вынужденных внутренних переселенцев. Он напомнил, что еще пять миллионов украинцев нашли убежище в соседних странах.

Всемирная организация здравоохранения ввозит в Украину материалы для медучреждений, лекарства, аптечки для оказания срочной помощи при травмах и другие предметы острой необходимости. Сотрудники ООН также отслеживают и проверяют сообщения о нарушениях прав человека.

Остановить войну

– Все это крайне важно, но не решает главную задачу – остановить войну», – подчеркнул глава ООН, добавив, что условия такого мира должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. До сих пор все попытки, предпринятые многими лидерами, не увенчались успехом. «Я приехал сказать вам, господин Президент и народ Украины, ООН не намерена сдаваться, – сообщил Антониу Гутерриш.

По его словам, ООН стремится к полномасштабному перемирию, и одновременно предпринимает необходимые практические шаги, чтобы спасти жизни и облегчить страдания. К таким мерам относятся эффективные гуманитарные коридоры, локальные режимы прекращения огня, безопасные маршруты для вывода гражданского населения и доставки помощи.

– Сегодня в таком подходе отчаянно нуждаются жители Мариуполя, – констатировал глава ООН. – Мариуполь – это кризис внутри кризиса. Тысячи гражданских лиц срочно нуждаются в жизненно важной помощи. Им надо выбраться из апокалипсиса.

Антониу Гутерриш сообщил, что президент РФ Путин «в принципе» согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мариупольцев с территории «Азовстали». А сегодня глава ООН обсудил этот вопрос с президентом Зеленским. «В данный момент продолжаются интенсивные дискуссии, чтобы реализовать это предложение», – сообщил Генеральный секретарь.

Точка отсчета

– Во многих смыслах Украина стала точкой отсчета для того мира, который мы хотим построить. Мира, в котором будут уважать международное право, Устав ООН и признавать эффективность многостороннего подхода в решении проблем. Мира, в котором защищают гражданское население и продвигают права человека, а лидеры ведут себя в соответствии с ценностями, которые они обещали защищать, – подытожил свое вступительное слово Генеральный секретарь ООН. Это борьба, которую, по его словам, «необходимо выиграть ради благополучия каждой страны, каждого сообщества и каждого жителя планеты».