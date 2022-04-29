Guardian – «это часть нашей истории» — Украина избавляется от российских символов, но рады этому не все

В городах Украины начали процесс демонтажа памятников и переименования улиц, связанных с Россией или Советским Союзом, передаёт The Guardian. Однако далеко не все жители Украины согласны с позицией властей, настаивая на том, что российские деятели культуры никак не связаны с российской спецоперацией и являются частью истории Украины.



АР

Во вторник в центре Киева демонтировали монумент под аркой Дружбы Народов, символизирующий «дружбу народов» РФ и Украины. Как пишет The Guardian, это стало одним из первых шагов плана украинского правительства по сносу около 60 памятников и переименованию десятков улиц, связанных с Советским Союзом, Россией и российскими деятелями, включая писателей Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Александра Пушкина.

За демонтажем скульптуры двух рабочих наблюдали несколько сотен человек, в том числе архитектор из Киева Сергей Миргородский, который и спроектировал памятник, установленный в 1982 году в качестве подарка советского режима украинскому правительству.

Как отметил Миргородский в интервью изданию, «это правильный поступок». Архитектор даже предложил план по использованию бронзы, которая пошла на создание скульптуры, предложив переплавить старый и сделать новый памятник, «посвящённый Украине-матери, который символизировал бы единство всех украинских земель».

Другие города Украины в последние дни также начали переименовывать улицы, названные в честь известных россиян, или демонтировать памятники, связанные с Советским Союзом.

В частности, город Тернополь, расположенный на западе Украины, переименовал улицу, посвящённую советскому космонавту Юрию Гагарину, первому человеку в космосе, и убрали с постамента советский самолёт. Ожидается, что на месте самолёта будет установлен памятник «героям Украины».

В Фонтанке, селе под Одессой, решили превратить улицу, названную в честь поэта Владимира Маяковского, в улицу премьер-министра Бориса Джонсона, после того как Великобритания пообещала отправить Украине вооружения на £100 млн. А мэр Днепра Борис Филатов объявил о переименовании улиц, названных в честь российских городов.

Чиновники в Киеве должны утвердить закон о переименовании 60 улиц или станций метро, среди которых есть и станция метро, названная в честь Льва Толстого. «Наконец-то пришло понимание того, что колониальное наследие должно быть уничтожено», — приводит The Guardian слова Алины Михайловой — одного из депутатов, выдвинувших закон.

Однако далеко не все жители Киева довольны деятельностью властей по ликвидации российских и советских символов.

«Только идиоты могли это сделать, потому что Лев Толстой — всемирно известный писатель, а не только русский или украинский», — заявил киевлянин Игорь Сергиевич на станции метро «Площадь Льва Толстого». По словам Сергиевича, в украинской столице проживает много этнических русских, которые сейчас, вероятно, «делают больше для защиты Украины, чем те западные украинцы, которые считают себя элитой».

Как пишет The Guardian, споры также вызвало стремление демонтировать памятники писателям украинского происхождения, в том числе Михаилу Булгакову, который родился на Украине, писал о Киеве, но придерживался «уничижительных взглядов» на украинский язык. Памятник писателю установлен рядом с его бывшим домом на одной из самых известных улиц Киева, где сейчас находится музей Булгакова, популярный среди туристов.

«Я не понимаю, какое отношение они имеют к тому, что происходит сейчас. Это часть нашей истории», — отметила ещё одна жительница Киева Валентина Григорьевич.



«Я думаю, что это выдумка, что они планируют убрать памятник Булгакову. Какой русский или украинец будет голосовать за такое? Это просто история», — заявил киевлянин Иван Андреев, который, однако, высказался в поддержку демонтажа монумента под аркой Дружбы Народов.